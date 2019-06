Los ganadores en el departamento Ledesma

Cuatro intendentes fueron reelectos en los municipios del departamento Ledesma, mientras que en Caimancito se impuso Daniel Gurrieri sobre el actual jefe comunal Nelson Torres.

Gurrieri actual concejal del Frente Cambia Jujuy es el intendente electo de Caimancito, ya que se impuso al intendente del Frente Justicialista por casi 450 votos.

El nuevo intendente tiene 33 años de edad, casado con dos hijos, viene de una familia de políticos: su madre Miriam Pedroza también fue intendente de Caimancito y su padre Atilio "Tacho" Gurrieri, diputado provincial.

En el domicilio de sus padres, a quien visitó luego de la extensa jornada electoral, Gurrieri agradeció a los caimanciteños por su voto de confianza. "A mi familia, pilar fundamental en este presente político, a la gente que nos acompañó y alentó de manera constante para llevar adelante este proyecto de gobierno. Queda esperar un tiempo y en ese lapso trabajaremos en la conformación del equipo que me acompañará en el municipio", afirmó quien fuera electo concejal en 2017.

Recordó que en Caimancito se renuevan dos bancas de concejal y que con estos resultados ingresa un concejal de su partido y el otro por el Frente Justicialista, quedando empatada la cantidad de ediles de Cambia Jujuy y el justicialismo.

Destacó que durante la campaña difamaron a su familia: "Ante tantos agravios opté por afirmarme en una frase que me quedó grabada y es que "la política es como uno la hace", tratamos de hacer una buena política sin hablar del resto de los candidatos. Difamaron a mis padres y a mi familia y por el contrario nosotros hicimos llegar nuestras propuestas, antes de perder el tiempo difamando. Creo que la gente lo entendió así y nos brindó su confianza. Nos queda responder con trabajo y compromiso", afirmó.

En Calilegua

Elsa Flores, del Frente Cambia Jujuy, fue reelecta en Calilegua. Sin embargo, para concejales, en el que renuevan 3 bancas, logró poner un solo edil, mientras que los dos restantes pertenecen a la lista 501.

Flores informó que durante la jornada del domingo concurrió a la escuela solo para emitir su voto y que tuvo inconvenientes, puesto que lo hizo con un modelo de los primeros DNI por lo que tuvo que regresar con el último que figuraba en el padrón electoral.

Sobre su ausencia en la escuela dijo que fue para evitar inconvenientes con sus ocasionales opositores, los cuales la difamaron de manera constante y que tras conocerse el escrutinio final amenazaban con tomar el municipio o hacerse presentes en su domicilio donde reside junto a la familia de su hija, razón por la cual se encontraba custodiada por efectivos policiales.

Destacó además que en estas elecciones se dio algo inusual y que ocurrió casi en toda la provincia: los cortes de boletas por parte del electorado. "La gente nos volvió a elegir para un nuevo mandato, esto representa una mayor responsabilidad y un mayor compromiso para con la gente, fue difícil gobernar en estos años, sin embargo, tengo el compromiso de acompañamiento del gobernador Morales", afirmó.

En Libertador

Oscar Jayat, del Frente Cambia Jujuy, logró su reelección por un amplio margen. Su lista de concejales no pudo ganar por la gran cantidad de colectoras, aunque logró quedarse con dos de las cuatro bancas en juego, por lo que Héctor Crespo y Nancy Satosán ingresarán al legislativo local el 10 de diciembre.

Jayat, tras conocerse más del 50% de las mesas escrutadas, se dispuso a celebrar primero junto a su familia y luego se dirigió al encuentro con su gente, que lo esperaba en la sede, para festejar. Allí dirigió su mensaje y luego todos marcharon hasta el edificio municipal.

Agradeció a todas aquellas personas que lo acompañaron, a las colectoras, a los que los votaron y a los que no también, mencionando que debe continuar gobernando para todos los vecinos de Libertador, con una gestión de gobierno que fue reconocida a nivel nacional. "Convoco a todos mis ocasionales rivales a trabajar en proyectos que beneficien a la comunidad. No somos enemigos sino que tenemos distintas formas de pensar, debe haber disenso, debates pero para construir y no para destruir. La gente tenía 10 opciones para elegir y me tocó a mí ganar", concluyó.

En Fraile Pintado

Poncio volvió a ser electo como intendente, por el frente Cambia Jujuy, de Fraile Pintado. Fue una contienda ajustada por lo que debió esperar el escrutinio de más del 50% de las mesas para festejar.

El actual jefe comunal fraileño esperó nervioso los resultados de las mesas, y pasadas las 21 se reunió con quienes manejaban los cómputos. Emocionado, se abrazó con varios seguidores y luego salió para encontrarse con su gente para celebrar juntos el triunfo.

Expresó su felicidad y agradeció a su gente: "La verdad que tengo el mejor equipo de trabajo que alguien quisiera tener. A ellos y a los que volvieron a confiar en este proyecto de gobierno, mi agradecimiento".

Valdiviezo fue reelecto en Yuto

El actual intendente de Yuto, Alfredo Valdiviezo, que completa el mandato de su hermano Rubén tras su renuncia a la intendencia hace casi siete meses, logró imponerse en estas elecciones por el Frente Cambia Jujuy. Valdiviezo manifestó: “Estoy muy contento porque a esta elección la gané yo gracias al apoyo y confianza de la gente. Quiero hacerles llegar mi agradecimiento a todos ellos y nos quedan cuatro años más para trabajar, esta vez con el apoyo del gobernador Gerardo Morales, por el desarrollo de Yuto”.

También debió esperar el escrutinio de la mayoría de las mesas para comenzar el festejo con la gente, el cual se extendió por varias horas. Informó el jefe comunal yuteño que continuarán trabajando con la fábrica de adoquines, aclarando que tienen la máquina y las bolsas de cemento, y una máquina motoniveladora para comenzar con los trabajos de los arreglos de las calles de esa comunidad del departamento Ledesma. Finalmente, también expresó su alegría por el triunfo conseguido por los otros candidatos a intendente del Frente Cambia Jujuy en los municipios del departamento Ledesma, señalando que se tratará de profundizar el trabajo conjunto para el desarrollo de las correspondientes comunidades.