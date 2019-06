Un ejemplo de no bajar los brazos pese a adversidades

Desde los 7 años hasta los 22 asistió a Appace, lugar donde forjó su pasión por el arte y la desarrolló realizando hermosos cuadros que conserva en su domicilio de la calle San Martín. Posee una distrofia muscular pero incita a todos a no decaer y su mensaje para la sociedad es que "aunque a veces cuesta salir adelante porque la vida es difícil no hay que bajar los brazos. Seguir remándola siempre en cualquier situación y no dejarse caer nunca".

"Carlitos" Montoya tiene 27 años y además del arte, otra de sus pasiones son la radio y la tecnología. Es uno de los locutores del programa "Los sospechosos de siempre" que sale al aire los lunes y miércoles de 19 a 21 por la frecuencia de Jujuy FM.

Su sueño y su objetivo a futuro es ser diseñador gráfico y aprender a editar fotos ya que se interesa mucho por la tecnología.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que "en Appace empecé a aprender sobre talleres de arte y ahí elaboré mis cuadros. Hacer eso siempre me gustó, fui a las dos sedes, en Malvinas y en Bajo La Viña, en ambos lugares me formé en esto y descubrí mi habilidad por el arte. También ahí tuve varios talleres como de agronomía, serigrafía y costura, entre otros".

Tuvo la oportunidad de exponer sus cuadros en diferentes exposiciones que se realizaron en la capital jujeña. "Con todos mis compañeros nos preparamos mucho para hacer los cuadros y para exponerlos", indicó.

Una de las obras que más le gustó hacer se llama el "Árbol de la Vida" (foto) que la hizo con pinturas para teñir telas, arcillas, entre otros materiales. En total confeccionó unos 7 cuadros mediante diferentes materiales (mosaicos, arcilla, pintura, etc), eso lo llevó a ser premiado en el año 2013 por el municipio capitalino con el premio "San Salvador", "fue muy emocionante, me tomó por sorpresa recibir el premio. Sentí mucha alegría cuando me lo dieron", dijo.

Comentó también que "me gusta mucho ir a exposiciones de cuadros y ver obras de arte, esa es mi pasión. Otra pasión que tengo es Boca Juniors, veo los partidos y voy a una agrupación de hinchas de Boca".

Desde el 2017 participa en el programa radial "Los sospechosos de siempre", "primero me daba un poco de vergüenza pero luego me fui animando cada vez más. Después le agarré la mano, tengo compañeros muy bueno. Me gusta mucho el programa y quisiera más adelante tener el mío. Uno de interés general, hablar de arte y de deporte también", aseguró "Carlitos".

Al respecto afirmó que "me gustaría mucho hacer diseño gráfico en computadoras y también todo lo que es edición de fotografías y videos. Sé hacer lo básico por ahora pero quiero aprender más todavía. Bajo programas, edito fotos y videos".

Agradecimiento y reflexión

Por otra parte agradeció la tarea de las personas que en la provincia de Jujuy contienen a las personas con discapacidad resaltando la acción que llevan a cabo instituciones como Appace y Recrearte, "ayudan mucho a despejarse, algún día me quiero sumar a Recrearte para compartir algo con los chicos. Esos espacios están muy buenos y sirven de mucho", agregó.

Para finalizar reflexionó sobre la falta de inclusión que existe en la sociedad, "me gustaría que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad. Me enoja mucho que a veces tengo ganas de salir y no se puede porque no hay rampas. Encima las pocas que hay son tapadas por los autos y encima si les pedís que se corran ellos se enojan y nos insultan, le falta tomar conciencia a la gente. Eso nos perjudica a todos, a abuelos o a ciegos".