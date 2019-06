Banega cerca de ser nuevo refuerzo de Boca

Ever Banega aceptó volver a la Argentina y autorizó que Boca y Sevilla comiencen las negociaciones formales. El mediocampista habría aceptado la propuesta del Xeneize y restaría que los clubes lleguen a un acuerdo, algo que no sería sencillo.



Si bien no fue dado a conocer el valor que pide el conjunto español por su pase, desde el Xeneize prepararían una tentadora oferta. El futbolista que a fin de mes cumplirá 31 años tiene contrato por una temporada más en el conjunto europeo y vería con buenos ojos retornar al país.



La situación de Eduardo Salvio es diferente, aunque en Boca todavía no lo descartan. El Toto había declarado su intención de continuar en Benfica, pero en los próximos días viajará a la Argentina y podrían existir conversaciones para que se ponga la camiseta azul y amarilla.



En tanto, se espera la respuesta de Daniele De Rossi. El italiano debe responder hoy a la propuesta que le hizo Nicolás Burdisso para jugar en Boca, aunque sea por seis meses: el mediocampista que en julio cumplirá 36 años podría seguir su carrera en los Estados Unidos a partir de enero.

Fuente: TyC