Para el sector turistico salteño, el gobernador Morales debería pedir disculpas

Luego de las declaraciones del gobernador la provincia Gerardo Morales durante el acto de cierre de campaña, en el que criticó duramente a los salteños por usar una imagen de Jujuy para promocionar Salta, el sector de turismo de la vecina provincia manifestó su repudio y reclamó qu pida disculpas y se siga trabajando de forma integral como hasta ahora.

Durante el cierre de su campaña, el mandatario provincail había manifestado: "Y no les vamos a permitir tampoco a los salteños, porque es la primera vez que un gobierno demanda en la Justicia Federal, que sigan usando nuestros paisajes. Los vamos a pasar por encima, y vamos a tener más turistas".

En esta línea, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Carlos Eckhardt, sostuvo que “la verdad que los dichos de Morales fueron altamente imprudentes. En un momento que la construcción de la región está pasando por su mejor momento, y tanto el sector público como el privado tenemos una alianza de convicciones, donde hemos trabajado en conjunto para ampliar los circuitos e integrarnos, sale un comentario totalmente extemporáneo, imprudente, infundado e irresponsable".

Además expresó que "de ninguna manera se puede responsabilizar a toda una comunidad, confrontar a pueblos hermanos, cuando el turismo es una actividad amigable. No tengo explicación, más allá del oportunismo político y de la imprudencia y la irresponsabilidad de creer que con eso se ganan votos. Yo no sé si en la política vale todo, lo que si estoy seguro es que en el turismo no vale todo".