Por Riad Quintar (H)

¿Cómo está viviendo estos días después del triunfo en Palpalá?

-Un poco más relajado, te duele absolutamente todo el cuerpo por haber caminado toda la ciudad, pero muy contento y aún respondiendo llamadas, mensajes, etc. Lo más importante fue el saludo de los vecinos de Palpalá cuando hoy me acerqué a la Municipalidad y ver el buen estado de ánimo de todos te pone muy contento, ya que creen en el cambio que se viene.

En un principio se esperaba una elección cerrada, ¿se imaginó la gran diferencia de puntos?

-La verdad que no, yo esperaba una elección muy pareja y cerrada, ya que el oficialismo puso a jugar una gran cantidad de recursos, pero sin dudas el trabajo de la gente y de este equipo que tiene mucho tiempo recorriendo la ciudad pudo hacerlo posible, por lo que me pone muy contento lo que pudimos lograr y agradecerles a todos.

¿Tuvo algún diálogo con el intendente Palomares?

-Aún no pudimos hablar, pero seguramente ya nos sentaremos a dialogar y trabajar por la transición de la Intendencia que es muy importante para la ciudad y los vecinos, puesto que aún hay varios proyectos que siguen adelante y es necesario reordenarla para que uno pueda trabajar de la mejor manera.

Si bien el Frente Justicialista no logró recuperar la Gobernación hizo una gran elección en otras categorías, ¿lo peor ya pasó y se logró estabilidad?

-Es así, el peronismo en 2015 sufrió una gran herida de muerte, pero desde ese tiempo se vino trabajando fuerte para poder recuperar espacios. Yo no tenía dudas de que estas elecciones iban a ser determinantes para dejar atrás ese pasado y empezar a posicionarse nuevamente a nivel provincia, siendo este el primer paso para seguir fortaleciendo todo el sector.

En Palpalá, el Partido Justicialista pasó de estar cerrado a recuperar la Intendencia con gente joven, ¿cómo se dio la renovación puertas aden tro?

-Desde que pude ocupar una banca en el Concejo Deliberante, nos pusimos a trabajar puertas adentro para lograr recuperar el partido y lograr una unidad entre todos los sectores, mediante eso logramos armar un consejo departamental, la Casa Peronista, la Rama Femenina y la Juventud Peronista. Sin dudas que logramos grandes cosas en este tiempo, abriendo las puertas para todos y dando espacios y consensos.

¿Tuvo la posibilidad de dialogar con los "Sub 40" del Partido Justicialista que participaron en estas elecciones?

-Sí, tuve la oportunidad de hablar con varios referentes provinciales de esta generación y empezar a organizar en forma conjunta diferentes proyectos que pueden servir en diferentes localidades y poder formar un equipo de trabajo provincial con unidad.

¿Cómo fueron los últimos días de campaña?

-Nosotros trabajamos muy bien durante toda la campaña, por lo que la última semana fue terminar de organizar todo y pisar el acelerador para poder tener todo listo para el domingo. Más allá de las chicanas y de los ataques de este último tiempo, la gente tenía definido su voto y decidió acompañarnos en este nuevo proyecto para la ciudad.

¿Por qué se dio este gran triunfo en Palpalá?

-Esto se logró por la unión, el diálogo y porque venimos trabajando hace más de dos años, por eso la gente vio en nosotros ganas de sacar la ciudad adelante con grandes proyectos, intenciones y también tuvimos en frente una mala gestión, donde faltó capacidad para poder enfrentar todos los problemas que tiene Palpalá.

Trabajar por la ciudad

¿Sabe con qué Municipalidad se va a encontrar en diciembre?

La verdad que no, pero tampoco me asusta, puesto que cuando uno sabe lo que puede hacer no tiene de qué preocuparse. No vamos a mentir, sabemos que no está bien pero no tengo dudas de que la vamos a sacar adelante, ya que estoy convencido de que tengo un buen equipo de trabajo que viene, justamente, de la administración pública.

¿Cómo cree que será el diálogo con el Concejo Deliberante?

Seguramente será un buen trato y mucho diálogo, ya que no vamos a trabajar como un oficialismo cerrado y vamos a cambiar la mirada de trabajar para los palpaleños. Siempre digo que los concejales tienen que trabajar para la gente y no por una ideología política, yo acompañé en muchos proyectos que fueron del oficialismo porque eran beneficiosos para la sociedad.

¿Qué puede esperar el palpaleño de este nuevo intendente?

Trabajar todos los días por la ciudad y que la gente pueda empezar a vivir mejor. Hoy la exigencia inmediata de todos es la falta de trabajo, por lo que nos abocaremos a solucionar este problema y generar fuentes genuinas de empleo y después empezar a trabajar en la salud, la educación y las obras que hagan falta en Palpalá.

¿Cuál es el mensaje que le daría a la gente de Palpalá?

Agradezco mucho a la gente que nos dio la posibilidad de llegar y les digo que se queden tranquilos y confíen en este nuevo proyecto.