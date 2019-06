Programa "Junio 0 km": pocas ventas en Jujuy

Tras la implementación del programa nacional "Junio 0 km" que tiene como fin impulsar la venta de vehículos, El Tribuno de Jujuy llevó a cabo un relevamiento en diferentes concesionarias de la provincia que arrojó que, a la fecha, se registran muy pocas ventas.

Pese a que se informó que el programa tiene vigencia hasta el 30 de junio el último día para poder patentar sería hasta el viernes 28.

Pese a que funcionarios nacionales indican que el programa ya marcó un cambio de tendencia en el sector con un incremento significativo en las ventas, la situación de la provincia es otra.

Teniendo en cuenta que el programa estará vigente sólo hasta el 30 de junio, a la fecha hay concesionarias que todavía no han logrado concretar ninguna venta.

Aunque se podría decir que es muy precipitado hacer un balance sobre el funcionamiento de este plan en la provincia, gerentes comerciales de diferentes puntos de venta indicaron que pese al aporte del Gobierno nacional, la financiación sigue siendo un problema.

"El tema es que nos sigue faltando la pata de la financiación, hay clientes que con estos descuentos logran llegar a cubrir el 50% del valor del vehículo, pero por el otro 50% pagan tasas que están arriba del 35% promedio, por año. Con lo cual faltaría que el plan sumara esta parte", indicó uno de los gerentes consultados.

Y agregó que "aquí en la provincia nos han afectado en la primera semana las elecciones que mantuvieron dispersos a los jujeños".

Otro de los gerentes coincidió en que "el problema está en las tasas de interés, por eso hay gente que no está pudiendo acceder a su auto porque los créditos prendarios tienen tasas altas y además la gente le tiene terror al crédito UVA". Y aclaró: "El problema que estamos teniendo es que tenemos tasas de financiación altas en cuotas fijas y tasas bajas en créditos UVA pero la gente le tiene miedo a este crédito", por lo que "la gente quiere comprar un auto pero no puede pagar una cuota, por ejemplo, de $ 19 mil. La manera de acceder a un 0 km se pone muy pesada porque la cuota aumenta terriblemente", cerró.

Tras el relevamiento se pudo saber que hay concesionarias con una sola operación concretada y otras con un máximo de tres.

Sin embargo, cabe destacar que todos coincidieron en que el número de consultas se ha incrementado entre un 20 y un 30% según la concesionaria, situación que los mantiene optimistas para el transcurso de las dos semanas que quedan.

Destacaron también que las bonificaciones del programa son reales y que sumadas a las que ofrecen las propias concesionaria los descuentos logran cubrir hasta el 50% del valor del vehículo.

Cuáles son los descuentos

El aporte no reembolsable por parte del Gobierno nacional tendrá los siguientes módulos, $ 20.000 por vehículo para operaciones cuyo precio de lista sea igual o inferior a $ 750.000 por lo que las automotrices ofrecerán en sus concesionarios oficiales un descuento de $ 50.000 por vehículo. También hay un aporte de $ 40.000 por vehículo, para operaciones cuyo precio de lista sea superior a $ 750.000 por lo que las concesionarias ofrecerán un descuento de $ 90.000.

Cabe destacar que la bonificación puede ser acumulable con otras promociones que ofrezcan las terminales que suscriban la línea o sus concesionarias. Estos descuentos serán aplicables a los automóviles facturados por los concesionarios oficiales o terminales por ventas de contado y a las ventas financiadas, excluyendo los vehículos por Plan de Ahorro. Ahora, por disposición del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, el programa alcanza también a unidades importadoras.

Esperan reducción de impuestos de sellos

Reducir en un 50 por ciento los impuestos correspondientes a sellos de patentamiento fue el pedido que hizo el Gobierno nacional a las provincias para impulsar aún más la venta de automóviles en el país.

Para la provincia de Jujuy todavía no hay definiciones al respecto.

Se trata del impuesto a los Sellos que los gobiernos de Horacio Rodríguez Larreta y de María Eugenia Vidal se comprometieron a eliminar provisoriamente para ayudar al impulso de las ventas de vehículos encabezado por el programa nacional “Junio 0 km”.

Se trata de un 3% en la jurisdicción porteña y un 2,5% en la bonaerense.

El Gobierno nacional también invitó al resto de las provincias a que adopten medidas similares para bajar la carga impositiva sobre la compra de vehículos, pero Buenos Aires y la ciudad fueron las primeras que avanzaron. El resto está analizando y todavía no tomó ninguna decisión.

Consultadas varias concesionarias de la ciudad capital sobre esta posibilidad indicaron que hasta el momento no hay definiciones al respecto y que de aplicarse sumaría de forma positiva.