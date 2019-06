Sólo dos empresas pagaron el sueldo

Por Luis Caraballo

Ante el próximo vencimiento de la conciliación obligatoria, el día martes 18 de este mes, UTA se encuentra en estado de alerta por la escala salarial que puedan tener y el pago del salario a sus trabajadores.

Hasta la fecha, sólo dos empresas de colectivos abonaron el sueldo a los conductores.

Este dato es llamativo debido a que en la provincia en total prestan servicios 24 empresas de colectivos de corta y media distancia.

Según dijeron desde la UTA que la mayoría dio cuotas en adelantos del salario para ir compensando el total del salario a fin de mes.

Otra de las preocupaciones que tienen en alerta al gremio de los automotores es el pago del aguinaldo que se tendría que hacer efectivo este mes.

Algunos empresarios de las líneas de colectivos ya expresaron que no podrán hacer frente a este pago debido a los altos costos que les demandaría abonarlo.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Nicolás Abed, de UTA Jujuy, expresó que la liquidación de haberes está "mal, tenemos que llamar a las empresas por si van a pagar los sueldos. Acá hay dos empresas de las 24 que pagaron. Las otras dieron anticipo de sueldo, esos anticipos son pagos en cuotas del sueldo. Anticipos no son, porque un anticipo es cuando pagan antes de la fecha de pago y no, están pagando en cuotas el sueldo. Hay una disconformidad total".

"Esto está llevando a un caos total en lo que es el transporte urbano. Por la obra social también estamos mal. Sino pagan el sueldo, menos hacen los aportes a la obra social ni a la cuota sindical ni a la cuota promoción. En la provincia nunca nos reconocieron que la "asistencia Sube" nos corresponde, solamente lo tiene Buenos Aires, los empresarios nunca firmaron el acuerdo, a nosotros nos siguen pagando como si manejáramos las antiguas boleteras", añadió Abed.

Desde el sector siguen mostrando la preocupación por las condiciones laborales en que se encuentran los conductores de colectivos.

Falta de seguridad

La falta de seguridad en el personal que se presenta en horas de la madrugada y sufren asaltos es lo principal. Asaltos, quita de motocicletas y bicicletas en que se trasladan, hasta la propia documentación para poder conducir son las preocupaciones que más se hacen notar.

Otra de las cuestiones que le preocupa al sector, son las declaraciones que trascendieron de los empresarios al expresar que no podrán hacer frente al pago del aguinaldo el mes próximo por la situación en que se encuentran.

"Estamos en un caos porque todas las empresas dicen que no podrán cumplir con el aguinaldo. Si el Gobierno de la Provincia no acerca los recursos necesarios para pagarlos, no lo vamos a cobrar y debido a eso vamos a tomar las medidas que se den a lugar. Si los trabajadores no reciben esta pequeña ayuda u oxigeno como le decimos, vamos a estar en una gran dificultad", manifestó Nicolás Abed.

Advierten sobre falsa escala

Circuló una escala salarial con firma del Consejo Nacional de la UTA con un salario mínimo para los conductores de corta y media distancia de $ 41 mil pesos y una suma no remunerativa de $ 16 mil a pagarse en tres cuotas. Sin embargo, desde UTA Jujuy desmintieron que sea válida y que no tienen ninguna notificación.

“Eso es mentira. Tenemos la dirección de Buenos Aires y no es una escala que haya largado UTA Central. Eso es de algún movimiento que está queriendo perturbar la paz de los trabajadores con mentiras, si se observa esa escala hay una fecha que da el día 20 de julio y nosotros estamos en una conciliación obligatoria a nivel nacional por ese tema”, dijo Nicolás Abed de UTA Jujuy.

“Si se observa, hay una remarcación que se hace en lo que vendría a ser el viático diario de $ 615, está borrado con corrector. Siempre se hace una escala bien prolija y buscando que no haya equivocaciones”, añadió el dirigente, quien a su vez resaltó que la escala que rige hasta la fecha “es del 2018. Desde marzo se encuentra vencida. Nuestra escala es según antigüedad, pero el básico es $ 25.508 al que se le añaden antigüedad y viáticos”.