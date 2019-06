Video. Músico mendocino sorprendió a todos arrojando miles de pesos al aire

Un importante revuelo se armó en pleno centro de Mendoza. El cantante mendocino Matías Nievas, quien está promocionando su show artístico, apareció entre los transeúntes y arrojó al aire miles de pesos durante varios minutos, lo que provocó la sorpresa y el asombro de la gente, que aprovechó para llevarse la mayor cantidad de billetes posible en un hecho “de película”.

La insólita iniciativa, que se llevó a cabo principalmente en la intersección de calles San Martín y Catamarca y luego en plena Peatonal Sarmiento, fue capturada por los teléfonos móviles de los presentes, que automáticamente compartieron el video en sus redes sociales.

“Regalo plata porque me gusta ayudar a la gente. Yo vengo desde muy abajo y sé lo que es pasarla mal. He sido plomero, albañil, hice de todo para ganarme la vida. Así que decidí juntar gente en el centro y obsequiarle parte de lo que gané con la música”, señaló al diario Los Andes el artista, que además confió que el monto entregado a los desconocidos “fue de $ 40.000”.

E inmediatamente añadió: “No quiero ser como esos que hacen una fortuna, se mueren y no ayudaron a la gente que más lo necesita. Yo vine al mundo sin plata y si me voy de esa manera, no pasa nada. Ahora que me está yendo bien, decidí compartirlo”.