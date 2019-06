Los US$ 9 millones de los bolsos de López irán al Garrahan y al Gutiérrez

Por otro lado, López deberá pagar el 60% del valor de lo enriquecido de forma ilícita, mientras que su esposa pagará otro 25%. El valor restante lo deberán pagar los testaferros y empresarios contratistas del Estado, Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, quienes fueron condenados a dos años y medio por una vivienda en el Dique de Luján que en realidad pertenecía a López y también será decomisada.

En la declaración indagatoria, López había asegurado que el dinero de los bolsos era de personas de la política "de las cuales no puedo hablar" y que "no es una persona, sino varias. Yo mismo no sé quiénes son todos y no puedo saberlo. No puedo explicar el contenido de los bolsos por el riesgo que corremos mi familia y yo".