"Me llamó la atención y no comparto su decisión"

El presidente del PJ jujeño, Rubén Armando Rivarola, fue abordado por la prensa tras conocerse la composición de la fórmula del oficialismo que integra Mauricio Macri con el senador peronista Miguel Ángel Pichetto. "Me llamó la atención en un primer momento, pero inmediatamente comprendí que no puedo compartir esa decisión de ninguna manera", dijo Rivarola.

"Ha quedado suficientemente claro que el macrismo encarna un proyecto político diametralmente opuesto al del justicialismo. Tanto es así, que ni siquiera la totalidad de los radicales hoy quiere seguir unido al PRO. Por eso no comprendo la decisión del senador Pichetto de prestarse a sostener un modelo de país que no tiene nada que ver con las prioridades del pueblo argentino, especialmente de los más humildes y los trabajadores a los que el macrismo les niega una vida digna y un futuro mejor". En otro momento de la charla con la prensa, el presidente del PJ jujeño manifestó: "Tengo un gran respeto por el senador Pichetto. Sé de su valor intelectual y su capacidad, pero políticamente hemos quedado en veredas diferentes y lo lamento mucho, porque justo estamos en el momento en el que el peronismo en su totalidad está empeñado en lograr la unidad. Siempre tendremos diferencias internas y matices distintos, pero sacar los pies del plato, y sobre todo, yéndose hacia un sector que los peronistas debemos enfrentar y derrotar en las urnas, en bien del pueblo, no lo puedo comprender y de ninguna manera lo acepto. En Jujuy acabamos de atravesar una experiencia parecida, y precisamente por la traición de algunos apresurados y la desesperación de otros por ligar algún cargo en los repartos del oficialismo. Nos hemos perdido la oportunidad de recuperar el gobierno de Jujuy para el pueblo jujeño. Ahora hay que trabajar a nivel país para que no ocurra lo mismo. Repito: no entiendo ni comparto lo de Pichetto", finalizó.

Sin Pichetto los senadores tienden puentes con CFK

Otro de los temas evaluados fue la representación de los senadores opositores en el Consejo de la Magistratura.

Un grupo de senadores del interbloque Argentina Federal se reunió ayer para empezar a definir su futuro tras la salida de Miguel Pichetto y ratificó su pertenencia al PJ, al tiempo que empezó a tender puentes con la bancada de Cristina Kirchner, bajo el paraguas de la candidatura de Alberto Fernández.

Si bien habrá una reunión ampliada el próximo martes para definir quién será el reemplazo de Pichetto como presidente del bloque, el encuentro de este miércoles entre un grupo reducido de senadores (porque la mayoría está haciendo campaña en sus provincias) sirvió para comenzar a dar algunas definiciones.

“Ratificamos nuestra pertenencia al PJ y nos reivindicamos como oposición. El límite es (el presidente Mauricio) Macri”, señaló el chubutense Alfredo Luenzo en declaraciones a la prensa al término de la reunión celebrada en el despacho de la presidencia del bloque del PJ que hasta ahora ocupó Pichetto.

Sin hacer ninguna crítica al flamante compañero de fórmula de Macri, Luenzo indicó también que la bancada dejará de llamarse Argentina Federal y adoptará un nombre que la identifique con el Partido Justicialista.

Consultado por NA sobre una eventual unión con el bloque del Frente para la Victoria que integra Cristina Kirchner, candidata a vice de Alberto Fernández, el chubutense señaló que por el momento no se dará en los hechos pero sí “habrá mayor afinidad”.

Además, el senador indicó que una mayoría de la bancada ya se inclina por “respaldar la candidatura de Alberto Fernández”.

Según supo Noticias Argentinas, desde antes del anuncio de Pichetto había conversaciones individuales entre miembros de la bancada peronista y el exjefe de Gabinete.

La presidencia del nuevo interbloque se definiría el próximo martes y suenan los nombres de quienes ya son autoridades del bloque, como el cordobés Carlos Caserio, el formoseño José Mayans y la entrerriana Sigrid Kunath.

Mientras tanto, habrá contactos con legisladores que se fueron del interbloque en los últimos años, como los tucumanos José Alperovich y Beatriz Mirkin, para convencerlos de que regresen e intentarán sumar a la puntana María Eugenia Catalfamo, alineada con el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.

El objetivo es superar en número a la bancada de Cambiemos, que entre propios y aliados redondea 25 senadores, mientras que la composición actual de Argentina Federal es de 21 (sin Pichetto) y alcanza los 24 con los tres representantes de Santiago del Estero.

Una alianza entre el nuevo bloque peronista y el Frente para la Victoria, que cuenta con 9 bancas, dejaría al oficialismo en una significativa inferioridad numérica en el recinto de la Cámara alta.

De la reunión de este miércoles participaron además de Luenzo los entrerrianos Pedro Guastavino y Sigrid Kunath, el chubutense Mario Pais, la catamarqueña Inés Blas, el correntino Carlos “Camau” Espínola, el jujeño Guillermo Snopek, la pampeana Norma Durango y el fueguino José Ojeda.

Lifschitz: “Figura rancia”

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, consideró que la candidatura de Miguel Pichetto a vicepresidente de Mauricio Macri “echa por tierra lo que quedaba del discurso renovador en Cambiemos” porque el senador “es de las figuras más rancias del peronismo conservador”.

Al referirse al anuncio de la fórmula electoral del oficialismo, el gobernador socialista evaluó que “si algo quedaba en Cambiemos de discurso renovador y moderno, esta alianza da por tierra con esa ilusión” y agregó que Pichetto “es una de las figuras más rancias del peronismo conservador”. “Esto deja más claro que Cambiemos no representa a un cambio”, sostuvo Lifschitz en declaraciones a radio La Ocho, al tiempo que señaló que “todas las propuestas que se están planteando a nivel nacional tienen más que ver con los fracasos del pasado que con las propuestas del futuro”. Por otra parte, el mandatario santafesino rechazó que el anuncio de Macri sobre su fórmula con Pichetto “tenga influencia en las elecciones de Santa Fe” del próximo domingo, aunque reconoció que “cierto auge que ha tomado la peudounidad del peronismo nacional puede generar un impulso a nivel local”.