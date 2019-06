Presentaron un nuevo Motorola con cámara de 48 megapixeles

El nuevo Moto One Vision se destaca por los potentes sensores de sus cámaras fotográficas.

Motorola lanzó en Argentina el nuevo Motorola One Vision, un equipo que incorpora una potente cámara de 48 megapixeles y una pantalla de corte "cinematográfico".

Además, el potente sensor de la cámara fotográfica da la posibilidad de producir fotografías más nítidas, incluso en condiciones de oscuridad.

Desde Motorola afirman que la cámara en cuestión cuenta con el sistema más avanzado de la historia de la compañía y está potenciado por la tecnología Quad Pixel e inteligencia artificial (IA).

Además, gracias a su pantalla con formato 21:9, ofrece una experiencia de visualización cinematográfica que aprovecha al máximo el espacio para de las mejores películas como en el cine. El novedoso display es de 6.3" Full HD+ de resolución. Todo en un diseño delgado y elegante, ideal para ser utilizado con una sola mano con total comodidad. Con diseño en curvas 4D Gorilla Glass, se puede elegir en colores sapphire (azul) y bronce (bronce), ambos en degradé. Un teléfono con mucho estilo, pensado para el consumidor moderno.

Capturá la noche

En fotografía, lo que marca la diferencia es la iluminación. Es por esto que Motorola One Vision ofrece avanzada tecnología Quad Pixel, que al combinar cuatro píxeles en un píxel grande de 1.6µm (área de 2.56µm2), el sensor de 48 MP de la cámara principal ofrece hasta cuatro veces más de sensibilidad a la luz. Pudiendo tomar fotografías de 12 MP muy nítidas, con brillo mejorado y reducción de ruido de imagen.

El sensor de 48 MP también viene equipado con estabilización óptica de imagen (OIS) y nuestro modo Night Vision. El OIS contrarresta la borrosidad que suele aparecer en fotos y videos, mientras que Night Vision te permite obtener fotos increíbles incluso con la poca luz de la noche.

La cámara de selfies, también es potente

La cámara para selfies de 25 MP del motorola one vision te permite elegir distintos tamaños de píxeles para distintas situaciones, con el fin de que siempre obtengas fotos de alta calidad. En entornos muy luminosos, podés elegir la configuración de selfies de 25 MP, para un máximo nivel de detalle. En ambientes con poca luz, en cambio, la tecnología Quad Pixel de 1.8µm (área de 3.24µm2) te permite obtener selfies increíblemente nítidas.

Innovación impulsada por Inteligencia Artificial

No es necesario invertir una fortuna para obtener fotos de calidad profesional con tu dispositivo móvil. Motorola One Vision, viene equipado con avanzadas funciones y características de cámara, potenciadas por la capacidad de aprendizaje del procesador octa-core. La innovadora función Portrait lighting emplea IA para agregar efectos luminosos bien atractivos al rostro de la persona de la selfie, mientras que las funciones de captura de sonrisas y composición inteligente se aseguran de que las fotos estén siempre listas para publicar en Instagram sin la necesidad de utilizar filtros adicionales.

Alianza Google-Motorola

Motorola y Google profundizan las asociaciones a fin de cumplir con los requerimientos de software y ofrecer mejoras de seguridad mensuales por tres años, SO actualizado y una interfaz simple con Android One, que solo los equipos Motorola One disponen. Con el ecosistema Android, ofrecen innovaciones sumamente útiles, como Google Assistant, y funcionalidades diversas, como el Panel de Bienestar Digital de Google.

Batería para un día y carga TurboPower

Motorola One Vision viene impulsado por una batería de 3500 mAh, que permite el uso del teléfono casi de manera ininterrumpida durante todo el día con la misma carga. Pero, en el caso de no poder completar la jornada, el TurboPower permite hasta 7 horas de batería con solo 15 minutos de carga.

Mucha cámara, mucha memoria interna

Para tratarse de un celular que se ubica en el rango de los gama "media/alta" la memoria interna puede dejar boquiabiertos a más de uno. Es que además de contar con la sincronización con Google Photos, la memoria interna es de 128 gb, espacio suficiente fotos en alta calidad, videos, canciones, películas, y aplicaciones. Además se puede sumar una memoria de hasta 512GB con una tarjeta microSD. Miles de archivos y una fuente inagotable de entretenimiento en HD gracias a Universal Flash Storage de motorola one vision. UFS te ofrece un desempeño ultrarrápido y capacidad multitareas sin complicaciones en un dispositivo muy potente.