Instagram se cayó por dos horas y generó una ola de memes en Twitter

La red social Instagram presentó problemas desde las 21, hora GMT, en distintos lugares del mundo. Por aproximadamente un periodo de dos horas, usuarios reportaron caídas, imposibilidad de actualizar, así como de actualizar el feed, y rápidamente estallaron los memes.

En la Argentina el servicio se restableció a las 20, hora local (23:00 GMT).

De acuerdo con el sitio Downdetector, que informa sobre el funcionamiento de varias redes y plataformas digitales, las quejas de los usuarios y los reportes de fallas se registraron en varios puntos de los Estados Unidos, América Latina y Europa, lo que le dio una magnitud global a la caída.

El mismo sitio informó que hacia las 22, hora GMT, casi 57.000 personas en todo el mundo reportaron tener dificultades para acceder a la aplicación, y rápidamente el hashtag #InstagramDown se convirtió en la primera tendencia global.

We're aware that some people are having trouble accessing their Instagram accounts. We're working quickly to fix the issue. #instagramdown