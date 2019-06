"Necesito saber qué fue lo que pasó con mi hijo"

Todavía los informes de Criminalística no llegaron a la Fiscalía especializada en estos tipos de hechos. Piden por testigos.

A una semana del siniestro vial que acabó con la vida de un joven de 29 años en el sector conocido como "la curva de la muerte", en el acceso sur de nuestra ciudad, hasta el momento sus familiares no obtuvieron respuestas que fue lo que pasó y si alguien lo provocó.

Luis Andrés Córboba (48) es padre de Maximiliano Ezequiel, joven que tuvo una muerte casi inmediata por traumatismo encéfalo craneal grave y la Fiscalía especializada en Delitos Culposos a cargo de Carlos Farfán aún no estableció las causas del deceso.

"Queremos saber qué pasó con mi hijo. Necesito que esto se esclarezca. El viernes pasado mi hijo no regresaba a casa y su mujer empezó a preocuparse. Lo llamó a su celular y atendió un policía y nos dijo que mi hijo había tenido un accidente y debíamos ir a la Seccional 31º del barrio Coronel Arias". En otro tramo de su relato, Córdoba le dijo a nuestro diario que ya sabía que algo malo le había pasado a su hijo, porque lo habían citado en la seccional y no en el hospital. "Me dieron la triste noticia y tuve que a reconocer el cuerpo de mi hijo a la morgue. Tenía el cráneo prácticamente destruido, tenía los brazos y las piernas quebradas. Estamos más que seguros que alguien provocó el accidente que acabó con la vida de mi hijo", dijo el hombre.

El siniestro

Antes de las 19 del viernes pasado sobre avenida General Savio, en inmediaciones de una estación de servicios del barrio Coronel Arias, circulaba Maximiliano Ezequiel Córdoba, a bordo de su motocicleta de 150 cc de cilindradas y según las informaciones preliminares, terminó impactando su cabeza con el piso tras golpearse con el guard rail.

"Hay muchas versiones del hecho pero nadie quiere ser testigo. Por eso le rogamos a la sociedad que si alguien vio algo por favor que nos comuniquen para que se pueda avanzar con la investigación. Mi hijo era padre de un bebé de apenas un año y su muerte nos dejó a todos muy consternados", dijo el hombre.

Por otra parte, Córdoba le dijo a nuestro diario que desde la Seccional 31º, todavía no le quisieron tomar la denuncia del deceso de su hijo, lo que tendría que ver con el informe de Criminalística, que va a determinar las verdaderas causas.

"Ruego a todos que por favor nos ayuden a esclarecer este hecho. Pueden comunicarse a estos números de teléfonos celulares 3884080489 o al 3884646008 o que se dirijan a cualquier comisaría, para aportar datos que nos puedan llevar a determinar que fue lo que pasó".