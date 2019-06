Libertador ya tiene su cancha sintética

Y Boca Juniors podrá sumar a Alexis Mac Allister. Está todo acordado para la llegada del volante al equipo de Gustavo Alfaro.

El volante de 20 años, cuyo pase pertenece al Brighton & Hove Albion de la Premier League, llega a préstamo por una temporada.

Según pudo confirmar Toda Pasión con fuentes dirigenciales, el jugador se realizará la revisión médica en las próximas horas y el lunes se sumará a la pretemporada del equipo que de la ribera.

Mac Allister fue comprado por el Brighton a comienzos del año a cambio de 9 millones de dólares. Viajó a Inglaterra, firmó contrato y fue presentado ante los medios. Sin embargo, lo dejaron en Argentinos Juniors por seis meses más.

El problema que se presentó es que por el momento Mac Allister no tiene el permiso de trabajo, requisito para desembarcar en Inglaterra. Ante este inconveniente legal, el club inglés aceptó la oferta de préstamo por parte de Boca.

Independiente, San Lorenzo y Estudiantes también estaban interesados en el joven mediocampista, pero las ganas de jugar en Boca fueron más fuertes. En el “xeneize” compartirá plantel con su hermano Kevin, lateral derecho.

Mac Allister es enganche y además puede jugar como doble mediocampista central, allí hay varios nombres, Nahitan Nández, Iván Marcone; Carlos Tevez y Mauro Zárate, por lo que tendrá que trabajar y mucho para pelear por un puesto entre los once.

De esta forma Boca Juniors ya tiene una nueva cara para arrancar un semestre muy cargado donde deberá luchar nuevamente por ganar la Copa Libertadores y competir en el torneo local.

En cuanto a otro refuerzo, no surgió ningún nombre, pero la dirigencia trabaja para poder cumplir con el pedido del entrenador pensando en lo que se viene.