Los abortos no penados que deben cumplirse

Hay mujeres embarazadas que están en condiciones, dentro de lo que marca el Código Penal, de interrumpir su embarazo y lo logran, pero también hay gran parte de la población que desconoce la normativa y acude a prácticas clandestinas, indicaron desde la organización "Mujeres Unidas en la Lucha" de Jujuy, que integra la campaña nacional y regional por el derecho al aborto.

Bajaron los índices sobre lo que se llama "mortalidad materna pero que en realidad no es tan así, porque no llegan a ser madres las personas que se practican un aborto. Bajaron los índices porque hay una parte de las mujeres que cuando está en condiciones de que se le practique una interrupción legal del embarazo accede a centros de salud donde eso se resuelve", mencionó Mariana Vargas, integrante de esta organización.

Al respecto, sostuvo que "se avanzó mucho pero ser mucho más para que ya no exista este sector de mujeres que desconoce lo que dice la ley. Y no accedan por las condiciones en la que viven, por la información a la que no acceden, y hay lugares donde ni siquiera hay medios de comunicación ni internet para que se informen".

Para continuar explicando el tema hizo mención de lo que establece el Código Penal Argentino sobre la práctica del aborto en su artículo 86. Está establecido que "si a una mujer que continua con el embarazo le implique algún tipo de trastorno psíquico porque no lo desea y le provoque entrar en crisis, ya es suficiente en nuestra legislación actual para que acceda a una ILE".

"Obviamente que esto se interpreta de una y otra forma, a tal punto cuando no hay más de una interpretación posible como es el caso de una violación sin embargo hay quienes que impiden el acceso a este derecho", añadió.

Algo de eso ocurrió "con el caso de la nena de San Pedro a principios de año donde no se cumplieron aspecto legales", dijo.

Siguió manifestando que "el Código Penal dice que el aborto tiene que ser penado para el médico que lo realiza con o sin el consentimiento de la mujer, y también ella de uno a cuatro años de prisión si ella consintiere el mismo. Uno de sus artículos plantea que no será punible si fuera para evitar un peligro en la salud de la mujer".

El artículo 86 del Código habla de los abortos que no son punibles en dos supuestos: si existe un peligro para la vida o la salud de la madre o "si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente".

Sobre eso aseguró que "cuando está en peligro la salud se puede interrumpir, y ahí entra lo que cada uno interpreta por salud que no es solo la parte física, es la salud psicofísica. La médica Estela Manzano, por ejemplo, plantea que el embarazo genera tantos riesgos de enfermedades que no pueden tratarse y que el riesgo de someter a una mujer a enfermedades provocadas o determinadas por el embarazo implica también el derecho al aborto".

Es decir, no se devela, "si se develara no podría haber una causa de aborto, sería nula. Porque se develó el secreto profesional. Hubo fallos donde se revocaron sentencias por esa razón. El tema de la interrupción del embarazo queda entre médico y paciente, así lo dijo la Corte en el fallo Fal".

En ese sentido comentó que "de esa manera se viene llevando a cabo hoy lo que tiene que ver con la ILE en una parte de la población, la que tiene la información. Lo que fue ola verde también hizo que muchas mujeres lo consulten, también hay quienes no acceden por desconocimiento y no tienen presente que esto es posible y por lo tanto terminan en situaciones complicadas".

"Que son las mujeres que llegan a los hospitales con infecciones por abortos clandestinos que no solo les provoca la muerte. También hay casos en que se pierden el útero y otras situaciones de salud muy graves. Se tiene que extraer el útero y ya no hay posibilidad de un embarazo deseado", agregó.

"En casos de niñas que fueron abusadas no hay discusión"

La ley plantea que cuando el embarazo es producto de una violación se puede practicar un aborto, y no solo en caso de menores puede ocurrir eso.

Desde la Regional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, regional Jujuy repudiaron la presencia de doctor Rodríguez Lastra en la provincia, quien espera una condena.

Situaciones que en estos últimos tiempos dieron mucho que hablar después de que hayan trascendido casos de abusos y embarazos de menores de edad en la provincia.

"En casos de niñas que fueron abusadas no hay discusión. Porque una niña por más que consienta igual se considera que hay violación, no se puede debatir si es violada o no, por nuestra propia ley", remarcó Vargas

Explicó al respecto que "una niña que fue abusada tiene derecho a acceder a la ILE, pero ahí tenemos un problema. Las niñas violadas que quedan embarazadas, en muchas ocasiones ocurre que la noticia del embarazo se conoce recién después de los tres primeros meses porque tiene algún dolor, porque no hay educación sexual, silencios, poca preocupación de los padres, etc".

Se enteran tarde que hay un embarazo cuando ya está avanzado. "Acá es donde entra un hospital que toma conocimiento y no resuelve como corresponde. Incluso con métodos que la OMS recomienda. Estas nenas que son de escasos recursos muchas veces llegan con embarazos avanzados, donde nadie se percata de que hubo una violación y eso pasó con la pequeña de San Pedro, pequeña que no accedió al aborto", agregó.

También se refirió a la visita del doctor Leandro Rodríguez Lastra que fue declarado culpable por no realizar la interrupción de un embarazo en una menor de 12 años y ahora espera su condena. "Es una persona que fue condenada por un delito y recorre el país planteando y defendiendo haber cometido ese delito. Será importante que actúe la Fiscalía de oficio porque estamos ante una situación de apología del delito. El plantea que fue injusto ese fallo pero hay una sentencia avalada por nuestro sistema legal, pero en realidad tenemos a alguien que hace apología del hecho que cometió. Sería bueno que la Fiscalía de Jujuy actúe de oficio en ese tema", sentenció.

Tras consultarle sobre si existe la posibilidad, dentro de lo legal, de que un médico se niegue a hacer un aborto que esté considerado legal presentando algún amparo, Vargas afirmó que "lo que tenemos desarrollado es lo que se llama objeción de conciencia. Donde se plantea que por ‘mi conciencia no quiero resolver esto’, y se termina realizando mediante otros profesionales".