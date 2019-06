Comederos solidarios para perros

Como manos tendidas, los tubos de PVC están amarrados a los árboles y los perros, que en eso son sabios, los reconocen por el olfato. La iniciativa surgió el 4 de mayo por voluntad de Miguel Palacio, quien entonces explicó que le pusieron tapa para evitar las moscas. Cuando los solidarios la levantan, pueden echar en el tubo comida para perros, y con ello los pichichos tienen para alimentarse.

En la plaza, ya no se quedan frente a quien se sienta en un banco y saca un sándwich. Antes lo hacían con mirada lastimera, cuando no agresiva, digiriendo de antemano lo que creían que iba a tocarles. El comesándwich, cargado de culpa, terminaba por cederles parte de su comida, y no faltaba la ocasión en que se lanzaban sobre el tacho de residuos para alzarse con el papel de la envoltura.

No hay datos estadísticos sobre las bolsas de basura que llegan intactas al paso del recolector, pero los perros deben saber que el alimento balanceado de los comederos solidarios es más sano que revolver las bolsas. De todos modos, aún no están por todo el pueblo. Haría falta muchos más Miguel Palacio para completarlo, pero su obra es más que meritoria, tanto por lo que logra como por el mero gesto de amor que implica.

Entre los canes, fue un verdadero éxito. Basta con verlos hacer fila ante los tubos de PVC y meter sus hocicos para alimentarse. Con el tiempo, ya nos habremos acostumbrado a verlos atados a postes y a troncos, olvidando acaso la acción de una persona que gastó de su tiempo y de su dinero para alimentarlos. Es bueno, por el momento, reconocer su acción.