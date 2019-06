Falleció Torres y el deporte está de luto

El viernes gris de San Pedro de Jujuy amaneció con la triste noticia del fallecimiento de César Torres. Un hombre muy ligado al deporte motor en sus diferentes categorías, automovilismo, speedway, enduro, motocross.

Fue un acérrimo amante de los "fierros", siempre estuvo ligado a este deporte en sus diferentes ramas, se desempeñaba como Coordinador del predio "Tierra Brava", uno de los circuitos más importantes que tiene la provincia para la práctica de estas actividades.

Su hombría de bien le valió el reconocimiento de directivos de distintos deportes, siempre con una sonrisa, mirada pícara, tenía las puertas abiertas para todos aquellos que buscaban desarrollar una carrera en el predio.

Estaba ultimando detalles de cara a la tercera fecha del Interprovincial de speedway que se correrá el domingo 23 del corriente, una semana después San Pedro de Jujuy iba a recibir la jornada del automovilismo de tierra.

Cerrajero de oficio, supo darle vida al deporte motor, trabajo en la comisión de Tierra Brava Motors Club y desde allí generó en los últimos años muchas carreras a nivel local, regional y nacional.

Ni bien se supo de la partida de César Torres, las redes sociales, sobre todo Facebook, se colmaron de mensajes, diferentes frases, pero con el común denominador al reconocer "el gran tipo que fue". Porque el carisma que tuvo siempre fue una característica que lo marcó desde que llegó de su Tucumán natal hace 38 años a la ciudad de San Pedro de Jujuy. El periodista Juan Carlos Alonso contó una anécdota sobre el día que lo conoció a César Torres: "El día de mi casamiento llegó mi prima invitada junto a una pareja que cuando los vi ingresar me pregunté quiénes eran porque no los había invitado, mi prima me los presentó y me contaba que eran de Tucumán y estaban alquilando una pieza en su casa, era César Torres", recordó consternado agregando "estoy casado hace 38 años y desde que llegó sintió que San Pedro era su lugar en el mundo". Otros que lo conocieron después a través del automovilismo recordaron lo importante que fue para el funcionamiento de Tierra Brava "una mezcla de sentimientos porque compartimos muchos años dentro de los autódromos Jujeños", comenzó manifestando Sebastián Morales, otro apasionado de los fierros agregando "agradecerle a la vida por la amistad que me brindo y por su confianza". Y Morales reconoció la importancia del querido César Torres para el automovilismo en el Ramal "le debemos la existencia del autódromo Tierra Brava de San Pedro de Jujuy, él lo trazo y puso muchas horas para presentarlo siempre de la mejor manera", finalizó. (Gonzalo Díaz).