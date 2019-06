Importantes actividades para hoy

La Secretaría de Deportes de la Provincia invitó a adolescentes y jóvenes interesados en practicar básquet en la modalidad 3x3.

La cita es hoy a partir de las 9.30 en instalaciones del Club Atlético Independiente para las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

Desde la entidad que dirige Analía Franco se apuesta a seguir fomentando la práctica de distintas disciplinas en espacios gratuitos que redunden en el crecimiento del deporte jujeño.

Además, vale aclarar que el básquet 3x3 es una deporte que genera mucha expectativa entre los chicos, atendiendo que se puede practicar en media cancha y no es necesario conseguir al menos diez jugadores como en el tradicional.

Por otra parte, con las temáticas de "Prevención de Lesiones y Parador Saludable", la Secretaría dictará hoy en el gimnasio de la Universidad Nacional de Jujuy un módulo de la capacitación de Líderes de Actividad Física.

Los interesados podrán anotarse previo al inicio de la capacitación programada a las 10, haciendo extensiva la convocatoria a todos quienes participan de una u otra manera en las actividades deportivas.

Y finalmente, la institución gubernamental convocó a los atletas en participar en trekking a una nueva travesía León-Lozano, que se realizará el sábado 22 del corriente en el marco del programa "Corriendo Voy".

Los interesados en formar parte de estas salidas al aire libre podrán inscribirse hasta un día antes, es decir el viernes 21, en la Secretaría de Deportes y Recreación, ubicada en avenida Senador Pérez Nº 208 en el horario de 7 a 13.

Por informes, los interesados deben comunicarse telefónicamente al 0388-4221309/10.

La entidad gubernamental apuesta a continuar difundiendo diferentes disciplinas y no sólo las tradicionales para que haya un amplio abanico de posibilidades para los jujeños.