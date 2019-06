Ya pasó un año sin "Cabita"

De pura nostalgia, la semana pasada estaba viendo unos archivos fotográficos de Edgar Caballero, algo que nunca había hecho desde su partida. Le encantaba hacer fotos. Desde un cumpleaños hasta un accidente vial. Y obviamente encontré cientos de tomas de deportes, su gran pasión.

Hoy hace un año nos dejó. En realidad soy muy malo para las fechas y de no ser por Manuel, su hijo, se me pasaba. "Cabita", como le decíamos en El Tribuno de Jujuy, fue el jefe histórico de la Sección Deportes. Ya estaba jubilado cuando aquella maldita enfermedad no lo dejó disfrutar más tiempo de su familia, a quien amaba.

También es cierto que esta vez tengo un justificativo por casi pasar en alto el homenaje a mi entrañable amigo. Parece que fue ayer despedirlo en su última morada, donde llevaba orgulloso la campera roja del diario. Él lo pidió así.

Siempre lo digo, Edgar fue el hombre más generoso que conocí. Precursor del Gran Maratón El Tribuno de Jujuy, activo defensor de las disciplinas amateurs y fundamentalmente un hombre que hizo honor a su apellido.

Cuesta escribir de "Cabita" sin que se caiga una lágrima. Ya pasó un año de su partida y me imagino el dolor que existe en el corazón de sus seres queridos.

Pero afirman que el tiempo cura heridas. No sé. Lo que sí tengo en claro es que todos lo recordamos con cariño y que todos tienen alguna linda anécdota compartida con él, como aquella vez que me fuiste a buscar a "La Tablada" y que el partido se extendió hasta que empató el club "grande" con el modesto que iba ganando 4 a 3. Cómo nos reíamos cada vez que recordábamos aquel árbitro seguir dando minutos adicionales hasta que se llegó el 4 a 4 final. Ya se estaba perdiendo la luz del día.

En su memoria hoy a las 20 se celebrará una misa en la iglesia Medalla Milagrosa de Alto Comedero y los familiares invitaron a acompañarlos.

(Daniel Echazú)