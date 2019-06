Exitosa jornada tuvo el "Jujuy Big Data Summit"

Más de 2100 inscriptos y con exponentes de empresas tecnológicas de gran trayectoria a nivel nacional e internacional, se desarrolló la primera jornada del "Jujuy Big Data Summit", la iniciativa que se realiza en conjunto con Experiencia Endeavor NOA, y que se extenderá hasta hoy en el centro Infinito por Descubrir, de nuestra capital. Las actividades continuarán de 9 a 13.

La iniciativa apunta a sembrar la semilla del big data en Jujuy, e iniciar un proceso vinculado al desarrollo de proyectos vinculados a este segmento de la economía del conocimiento, y establecer a nuestra provincia como una de las pioneras a nivel nacional y regional.

La audiencia compuesta por emprendedores, estudiantes e interesados de la temática de Jujuy, como así también provenientes de las provincias de Tucumán, Salta y Santiago del Estero, entre otras, presenciaron con mucha atención cada una de las presentaciones realizadas por los especialistas Pamela Scheurer de Nubimetrics, Brenda Giacometti de Samsung, Diego Bekerman de Microsoft, Carlos Said de la Universidad de Salta, Emiliano Rafael y Diego Tassara de Telefónica, Jorge Young de Dell, Ignacio Barrau consultor, y Emiliano Actis Dato de IBM, quienes explicaron cómo big data y el desarrollo de tecnologías orientadas, como la inteligencia artificial, están modificando modelos económicos y la forma de producción.

Además se destacaron las presentaciones realizadas por el secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación, Mariano Mayer, que explicó los alcances de la Ley de Economías del Conocimiento, que pretende apuntalar al sector tecnológico argentino, como así también del vicejefe de Gabinete de la Nación, Andrés Ibarra, quien habló en detalle del desarrollo de trámites electrónicos, el despliegue de fibra óptica y de las políticas tendientes a mejorar la conectividad en todo el territorio nacional. En ese mismo marco, horas antes fue el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que, en una entrevista moderada por Eduardo Braun, contó las motivaciones y los detalles del ambicioso proyecto que pretende desarrollar la Provincia basado en big data, que, de alguna manera, tiene como punto de partida al "Jujuy Big Data Summit".

Morales remarcó las posibilidades que tiene la Provincia para el desarrollo de emprendimientos y consolidarse como uno de los data center más importantes a nivel regional, subrayando la intención de instalarlo en la ciudad de La Quiaca, dónde las condiciones geográficas y climáticas son aptas. Al tiempo que remarcó la creciente infraestructura en materia de conectividad y energía que se está llevando adelante en la ciudad fronteriza.

Por otra parte, dejó explicitada la necesidad de fortalecer la educación, en primer lugar, para emprendedores, con capacitaciones direccionadas al eje temático del "Jujuy Big Data Summit", como así también a la formación tecnológica y al aprendizaje de idiomas como inglés. "Hay que profundizar la formación de talentos en Jujuy, que es clave en esta etapa", subrayó.

“El día que el caballo perdió su trabajo”

El gerente general de Microsoft Argentina, Diego Bekerman, se presentó con la charla “El día que el caballo perdió su trabajo”, y allí trazó un paralelismo con los distintos avances tecnológicos a lo largo de la historia de la humanidad, que llegaron para hacer más eficientes distintos tipos de procesos, al tiempo que generaron nuevas oportunidades para el desarrollo.

Bekerman, en diálogo exclusivo con BEl Tribuno de JujuyP, reconoció que “hay mucha gente que tiene miedo a lo que está pasando con la inteligencia artificial (IA), y que teme que la IA los reemplace. Cuando en realidad IA va a amplificar el ingenio humano, y nos va a ayudar a resolver cosas que hoy no podríamos resolver sin esas capacidades”, afirmó Bekerman.

Lo mismo sucede con la “big data”, ya que, a partir de su correcta interpretación, permitirá la toma de decisiones efectivas. Dicha tecnología, complementada con inteligencia artificial “nos ahorrará tiempo, para que se pueda hacer una mejor interpretación de datos, ponerlos en valor, y tomar mejores decisiones con más información”.

Por otra parte, el especialista y consultor jujeño Ignacio Arrau, expuso una teoría basada en tres “v”, “ya que para estar frente a una solución de big data se necesita contar con volumen (masividad de información), variedad, no solo con datos estructurados, que se guarde todo lo que se pueda de información, y la última “v” es la de velocidad, ya que no sirve tener tanta información si no se puede consultar de una manera rápida”, dijo el consultor.