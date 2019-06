La cantora Noelia Gareca presenta su nuevo disco

La cantora y charanguista jujeña Noelia Gareca presentará su más reciente material discográfico titulado "Renacer de canciones" esta noche a las 21 en el Centro Cultural "Éxodo Jujeño" -Bahía Blanca esquina Presidente Perón del barrio Coronel Arias-. La artista en diálogo con nuestro medio brindó detalles del flamante disco que apuesta a la música de fuerte identidad jujeña y de la velada musical de hoy que contará con la participación de invitados especiales.

"Renacer de canciones" es una propuesta que apuesta a temas desconocidos y de importante contenido poético y musical.

De esta manera en el transcurso de una amena charla contó que durante el encuentro de hoy, "vamos ha recorrer los temas del disco y contaremos con invitados especiales como Daniel Vedia, Nora Benaglia, Fava Kindgard, Adrián Temer, Caro Escobar, en la danza Noe Choque y Rubén Leiva y Los Danzantes de la Vida, un ballet con integrantes de Tilcara y Humahuaca que vienen a compartir su arte con nosotros", detalló. E invitó a todos a ser parte del recital durante el cual el público transitará por las cuatro regiones de la provincia al ritmo de taquiraris, bailecitos y coplas, "será una noche muy linda porque el disco recorre un Jujuy con contenido poético y musical muy profundo, es una apuesta musical a la composición nueva de la provincia, algo que refresca y revitaliza el cancionero popular jujeño", expresó.

"Renacer de canciones" incluye temas de autores consagrados y de otros nuevos, consultada al respecto Gareca expresó que "la idea de este disco surgió en 2017 cuando empiezo a hacer la selección de los temas. Hay muchas composiciones nuevas en Jujuy, así que a mí me enorgullece ponerle voz a los temas que integran este disco. Algunos ya fueron grabados, otros son inéditos, es una apuesta a la música no comercial, no masiva, al ser una producción independiente y autogestiva me di el lujo de grabar un material con 50 minutos de música, con 13 canciones en una época donde los tiempos apremian yo tuve el gusto de seleccionar aquellas canciones que más me han motivado y me han llegado al corazón, los que más me ha conmovido. Claro que me quedaron en el tintero muchos de otros amigos compositores jujeños pero que imagino que habrá oportunidad para grabarlos".

El espectáculo de hoy contará con la participación de los músicos que fueron parte de la grabación, Leonel Vargas (guitarra), Elio Gutiérrez (charango), Omar Rozas (vientos) y Félix Plaza (bombo); y estará bajo la dirección musical de Franco Paredes, quien es el productor artístico del disco. Sobre el proceso con el músico conocido como "Pulpo", manifestó, "trabajar con él es muy lindo porque profesionalmente es impecable y muy prolijo, nos entendimos muy bien en esta producción como así también en otras que está encarando, no por nada le dicen ‘Pulpo‘, toca todos los instrumentos, compone, arregla y este disco tiene un matiz distinto porque él sabe renovar de alguna manera los sonidos y el material tiene una profunda identidad jujeña que se nota gracias al trabajo que hizo", aseveró.

Si bien "Renacer de canciones" se presentara oficialmente esta noche, comenzó a circular digitalmente hace meses. Sobre la recepción a su propuesta musical la intérprete indicó que "por la magia de las redes el disco ya está dando vueltas por YouTube y Spotify, desde hace un tiempo se puede escuchar desde cualquier lugar del mundo. Tuvimos muchos mensajes por Instagram, por Facebook de gente que se siente conmovida con muchos de mis temas, de muchos jujeños que se encuentran lejos también que manifestaron sentirse identificados con esta música y a mí me alegra porque uno de los rasgos que caracteriza este disco es la identidad".

Finalmente, sobre sus proyectos más próximos contó que "la idea en el segundo semestre de este año es poder presentar el material en Buenos Aires, llegar a la gran ciudad es una idea que me da vuelta la cabeza desde principios de año, estoy haciendo todo lo posible para tejer vínculos y contactos porque Jujuy es una provincia alejada y es muy difícil llegar, en todo sentido, pero sobre todo económicamente pero tengo muchas ganas de conseguir difusión allá. Hace un par de semanas estuve tocando en Córdoba algunos de los temas del disco y fue muy especial, fue hermosa la noche y llena de gente del lugar que tiene admiración por la música jujeña", concluyó.

Las entradas para disfrutar el show de esta noche se encuentran a la venta en la cafetería de calle Salta 686, en el local de Güemes 1077 y en el café de Yrigoyen esquina Junín.