Preocupan basurales en barrio Providencia

Luego de las elecciones, vecinos de barrio Providencia volvieron a un viejo reclamo e hicieron sentir su malestar por la gran cantidad de basura en las calles del sector y el irregular servicio de recolección y limpieza que se realiza en esta parte de la ciudad de San Pedro.

Al ser alertado de esta situación, El Tribuno de Jujuy recorrió diferentes sectores de Providencia y se encontró con la cruda realidad que viven los vecinos. Una de las situaciones más sorprendentes fue encontrar, cerca del mediodía, dos bolsas grandes de basura, frente al puesto de salud.

Un peligro para cualquier persona que circula por el lugar, debido a que las bolsas contienen residuos patógenos. Además, al estar en la calle se encuentran al alcance de los numerosos perros que están sueltos en la vía pública y que por lo general, en busca de comida, rompen las bolsas y desparraman la basura.

En uno de los polideportivos del barrio, que nos comentan estaría sin luz y abandonado, malos vecinos aprovechan esta situación para arrojar todo tipo de basura en el lugar.

Como sucede habitualmente, comienzan tirando unas ramas, luego un balde, una botella y de ahí toda la basura que se les pueda ocurrir.

Sin mencionar que hacen quema de basura, algo prohibido por ordenanza, debido a los altos niveles de contaminación que posee.

La combinación del incipiente servicio de recolección, vecinos que no espetan los horarios para sacar la basura, otros que arrojan sus residuos en cualquier esquina o espacio verde, ha generado que hoy Providencia tenga la imagen de un barrio abandonado y muy sucio.

Aunque existen vecinos que se esfuerzan por mantener la higiene de sus casas y sus veredas, parecerían ser más aquellos a los que no les importa ensuciar o contaminar todo el barrio.

Esto, dijeron los vecinos, se debe a la falta de educación de estas personas, pero principalmente a la ausencia de las autoridades y del control necesario para sancionar, con todo el rigor, a aquellos que no respeten las normas vigentes en cuanto al cuidado del medio ambiente se refiere.

"No pedimos que el recolector pase a cada rato o que nos limpie la casa, sino que haga su trabajo de manera eficiente.

Y rogamos a las autoridades municipales que controlen y vuelvan a realizar el recorrido de control con sus inspectores, que desconocemos por qué motivo dejaron de hacerlo", finalizaron.

Recolección el fin de semana largo

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy anunció que mañana no habrá recolección de residuos, sólo guardias mínimas, y que el servicio se normalizará el lunes por la noche. El coordinador de Servicios Públicos, Esteban García, dijo que “el fin de semana con el tema recolección comienza el domingo con una guardia mínima por la mañana y por la noche no se prestará servicio por el feriado del lunes y Día del Padre. El lunes volvemos a trabajar, habrá guardia mínima medio día pero por la noche se normaliza todo”.

El funcionario pidió a los vecinos que no saquen los residuos a fin de evitar la formación de microbasurales en las esquinas.