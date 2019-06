Vecinos se movilizarán por los hechos de inseguridad

Preocupan los hechos de inseguridad a los vecinos del barrio Los Perales, que en el lapso de cinco días sufrieron cuatro violentos robos.

Valiéndose de tareas de "inteligencia", los domicilios de varios vecinos fueron desvalijados aprovechando su ausencia.

Al respecto, la dirigente vecinal del sector, María Moreno, señaló que "vemos con preocupación los hechos de la inseguridad", apuntando directamente "a la inacción" de la Policía a través de la Seccional 55º, la Regional 1 y el 911. "Varias veces se hicieron denuncias, pero no vemos el recorrido de los efectivos por el barrio", indicó.

"Lo peor de esta situación que vivimos todos, es que roban y le sacan todo lo que tienen a los pobres. En la calle de El Chalchalero hubo una ola de robos en una calle donde la gente se ha comprado sus lotecitos y están construyendo, pero no tienen altos ingresos", señaló.

Moreno dijo que habló con los vecinos y que van a concentrar el lunes 17 que es feriado, a las 17, en el SUM ubicado en La Calandria y El Chalchalero. "Ya hablé con la Secretaría de Relaciones con la Comunidad para ver si nos dan una alarma comunitaria. Porque si colocan las cámaras, hasta que se individualice y se investigue a los delincuentes que roban, llevará tiempo y si los detienen al otro día están sueltos. Y esta la gente que hace inteligencia en el barrio, y como digo, la Policía hace oídos sordos porque tenemos una Seccional que está llena de detenidos, pero al final los efectivos deben cuidar a los detenidos en vez de hacer recorridos por el barrio".

Moreno recordó que las cámaras de seguridad están pedidas de hace varios años, y que está todo listo para que se instalen en todo el barrio, acotando con respecto a las alarmas comunitarias que hace cinco años se gestionan y que para julio se iban a colocar, pero con los hechos ocurridos se pedirá que ésto se agilice.

Otros testimonios

Graciela Quispe vive en el loteo El Chalchalero, ubicado en el margen derecho del Puente Belgrano. Dijo que "está complicado en el barrio, en los últimos días entraron en cuatro casas y hay asaltos en el puente, donde se ve mucha gente desconocida, en motos y en vehículos. A mi vecino le fueron a robar con un vehículo a las cuatro de la tarde, le rompieron un vidrio y se llevaron un plasma, el aire acondicionado, el coche de los bebés; a una maestra de un CDI para niños, a las 10 de la mañana le robaron ya dos veces la garrafa y hasta la olla con la comida, y así, porque la gente trabaja y algunos no están en sus casas y queda medio solo el barrio. Antes teníamos el móvil en avenida El Chalchalero y ahora ya no está más. De eso hace unos cuatro meses que no está y cuando pregunté me dijeron que como habían cambiado el jefe de la Policía, no había directivas de poner un móvil allí. Pero si se necesita la presencia de la Policía, porque antes ponían efectivos a la entrada, al medio y a la salida del puente y ahora ya no hay nada. Además, la Comisaría 55º es muy de oficina porque tiene un personal muy reducido de tres o cuatro personas".

También reveló Quispe que la estación de servicios sufrió un asalto, cuando a las 2 y media de la mañana al playero Rodrigo Salinas se le acercaron dos personas y lo agarraron de espaldas mientras él atendía a un cliente. "Lo tomaron del cuello y el otro lo apuntaba con una piedra, le pidieron plata y atinó a entregarle la billetera de la recaudación", detalló.

Por su parte, la vecina Rosa Yanci comentó que vive en la avenida Illia y hasta ahora no tuvo ningún problema. "Los vecinos cuentan de hechos muy aislados, que la verdad desconozco", remarcó.

Lo mismo comentó Tomás Assaf, que señaló que en su calle, El Picaflor, no ocurrió ningún hecho de inseguridad. "No tuve ni me contaron de ningún robo aquí en el barrio, porque es re tranquilo. Yo no tuve problemas y eso que vengo a la mañana y me voy a la noche caminando hasta el Puente Belgrano y nunca me pasó nada".

"En el puente Belgrano a mi hijo lo asaltaron para robarle el celular hace tres meses, y lo golpearon mucho, tuve que llevarlo al hospital", relató por su parte Yolanda Sivila.

Asimismo, Fabiana Pereyra señaló que le comentaron por mensajes de texto que estaban arrebatando carteras, que hubo una señora golpeada pero que ella no vio nada. "Estoy al tanto de los hechos de inseguridad y sabía de tres que ocurrieron la semana pasada aparte de estos últimos. Entre ellos, que siguieron a una señora hasta su casa y le arrebataron la cartera motochorros. La verdad que los vecinos están muy preocupados porque antes solía ser el barrio tranquilo".

En calle El Cardón esquina Los Geranios, la vecina Roxana Ibáñez recordó que se enteró por su empleada que robaron en el almacén de la esquina la semana pasada. Pero también, relató que en su cuadra "hay hombres que se juntan en dos domicilios cercanos a beber y hacen sus necesidades en la calle".