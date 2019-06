El maleficio de los arqueros argentinos en la Copa América

Es “el puesto más ingrato”, dicen todos los que eligen jugar con las manos en un deporte reservado para los pies. El arquero es el que sale en las fotos de los rivales y en el caso de la Selección argentina, el que sufre desgracias que lo marginan de los grandes torneos. El caso de Esteban Andrada fue el último de una seguidilla que comenzó hace más de 30 años también en una Copa América. ¿Hay una maldición? Uno por uno los casos de guardametas que se quedaron afuera de competencias importantes por lesiones.

Titular en México ‘86, Pumpido sufrió una fractura de antebrazo que lo marginó de la competencia continental que se iba a disputar en Argentina. El titular fue Luis Islas y los otros arqueros fueron Sergio Goycochea (suplente de Nery en River) y Jorge Bartero de Vélez.

Tras su frustrado pase a San Lorenzo, el que luego sería héroe en Italia ‘90 sufrió una extraña enfermedad. Hubo rumores de todo tipo. Hasta tuvo que salir a aclarar que no tenía SIDA. “Tuve un grado artrítico infeccioso, un desprendimiento externo clavicular izquierdo. En el afán de reservar el diagnóstico, porque podía pensarse que si tenía artritis ya no servía más, los médicos no lo decían”, contó años después. Esa dolencia lo dejó afuera de la Selección. Fueron Pumpido, Islas y Julio César Falcioni.

“Fractura expuesta de tibia y peroné” fue el diagnóstico. Por un choque con Julio Olarticoechea, el arquero favorito de Carlos Salvador Bilardo se quedaba afuera de Italia. Entró Goycochea e hizo historia, pero en el momento de la lesión todo era dramatismo.

Entre el Mundial de Italia y el torneo Sudamericano que marcó el debut de Marcelo Bielsa, el arco de la Selección se lo repartieron Goycochea, Islas y “Lechuga” Roa. Tras un gran Mundial de Francia ‘98, el surgido en Racing tenía en 1999 una oferta del Manchester United para ser el sucesor de Peter Schmeichel y era titular en la Selección. Intempestivamente dejó el fútbol por razones religiosas y se perdió la Copa América. Volvió con nivel irregular y en 2004 sufrió un cáncer testicular. Se retiró en Olimpo y nunca más atajó en la Selección.

Con 23 años, Lux tenía colgadas dos medallas doradas con la Selección: el Mundial Sub 20 de 2001 y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Era fija en la lista de 23 de José Pekerman para la Copa del Mundo de Alemania, pero una desgracia personal le afectó en lo anímico y en lo futbolístico: su hermano se quitó la vida en el enero previo a la competencia ecuménica. No sólo se quedó afuera de la Argentina sino que perdió el puesto en River.

“El arquero del futuro” que fue a Alemania 2006 con 19 años era número puesto como uno de los tres guardavallas de Sergio Batista para la competencia en la que la Selección fue local. Se rompió los ligamentos cruzados y le dejó el lugar a Sergio Romero, Juan Pablo Carrizo y Mariano Andújar.



El actual arquero de Estudiantes de La Plata fue parte del plantel argentino en el Sudáfrica 2010, Argentina 2011 y Brasil 2014. Gerardo Martino debió relevarlo por una fractura en una de sus manos. Lo reemplazó Agustín Marchesín.



Quien será suplente de Franco Armani en Brasil 2019 se quedó afuera de la competencia disputada en Estados Unidos por una lesión en el hombro izquierdo. Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Mariano Andújar fueron los elegidos por el “Tata”.



El héroe de los penales ante Holanda en Brasil 2014 fue titular en la Selección desde las Eliminatorias para Sudáfrica 2010 hasta el 22 de mayo de 2018. Por una lesión sufrida en el fatídico amistoso ante España (derrota 6 a 1) se perdió su tercer Mundial. Le dejó el arco a Wilfredo Caballero y el lugar en la lista al “Patón Guzmán.

El arquero de Boca peleaba atajada a atajada el puesto con Franco Armani. Un golpe en la rodilla lo dejó afuera de Brasil a pocas horas del debut. Lo reemplaza Juan Agustín Musso del Udinese de Italia.