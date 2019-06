VIDEO. A Cristina le gustó el video que lanzó Sergio Massa

La senadora y precandidata a vicepresidenta por el Frente Todos, Cristina Fernández, elogió hoy un video que difundió por las redes sociales el jefe del Frente Renovador, su ex jefe de Gabinete Sergio Massa, al señalar que le "gusta mucho" esa filmación.



La reacción de la ex presidenta, quien escribió por Twitter "me gusta mucho el video", se convirtió en otro gesto que ratifica el acuerdo del tigrense con el nuevo frente que integran Unidad Ciudadana y el PJ con miras a las elecciones nacionales.



Luego del encuentro con Alberto Fernández esta semana, Massa aceptó ser parte del Frente de Todos y hoy difundió el video donde insta a los argentinos a que voten "otro gobierno".



El posteo fue replicado por Cristina Fernández y Alberto Fernández, quien en su cuenta agregó: "Sí, nos merecemos otro gobierno".



En el spot, que dura alrededor de un minuto, Massa convoca a diferentes sectores de la sociedad, entre ellos a los trabajadores, industriales, pymes, estudiantes, científicos, mujeres y jubilados, entre otros, con la consigna de que "Argentina se merece otro gobierno".



"Las pymes invertimos, damos trabajo, pagamos nuestros impuestos y nos merecemos un gobierno que nos apoye", indica en una de sus partes la propaganda y señaló: "Las industrias aportamos al país y merecemos un gobierno que apueste a nosotros. Vivimos con lo justo, nos merecemos un gobierno que no ajuste".



Con imágenes de jóvenes y de mujeres, añadió que planean ir "al frente con la igualdad de género, nos merecemos un gobierno que nos mire de frente".



"Dedicamos nuestra vidas a generar valor; nos merecemos un gobierno que nos valore; necesitamos poder trabajar", afirmó el spot y pidió "un gobierno que haga su trabajo, buscamos un futuro de verdad; nos merecemos un gobierno que no nos mienta".



Massa, en su video, acotó: "Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. No te rindas, nos merecemos otro gobierno".



El spot culminaba con las iniciales del Frente Renovador, FR, que se completaron con la inscripción "Frente para Todos, Todas, Todes".