En marzo, Jujuy registró la mayor caída del empleo de la construcción en el país

Pese a la crisis económica que atraviesa el país y los golpes que viene sufriendo el sector de la construcción como consecuencia de la recesión, la inflación y el congelamiento de la obra pública, el empleo del sector parece mostrar una leve mejora, aunque los números siguen siendo negativos. En marzo, Jujuy registró un retroceso del 4,8 %, la provincia con mayor caída del empleo del sector.

Un informe realizado por El Tribuno de Jujuy, con datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), revela que la situación laboral en el sector mantuvo una tendencia de crecimiento y resalta que el 1º trimestre del año culminó con un promedio de 419.539 puestos de trabajo registrados, que representa una recuperación de 1,2% en marzo.

En Jujuy, el empleo de la construcción registró en marzo una fuerte caída del 4,8% y acumula en el primer trimestre del año un retroceso del 5,4%, con un total de 3.663 puestos de trabajo registrados.

Con este registro, Jujuy se convierte en la provincia con mayor caída del empleo y menor evolución del sector, tanto a nivel nacional como regional, ya que todas las demás mostraron números positivos.

Según el informe, La Rioja es la provincia con mayor crecimiento del Noroeste, registró en marzo un aumento del 13,1%, pero sin embargo en el acumulado del primer trimestre continúa en el terreno negativo con una caída del 15%. Le siguen Salta, con un crecimiento del 3,4% y Tucumán, con 0,1%.

Por su parte, Catamarca registró una caída del 3,4% y Santiago del Estero con un 0,5%. De las 25 jurisdicciones relevadas por Ieric, 20 tuvieron un avance generalizado, respecto a febrero.

Carlos Cárdenas, secretario general de la Uocra Jujuy dijo a El Tribuno de Jujuy que "la caída en la actividad se viene profundizando tanto a nivel nacional como provincial" y resaltó que "hay una desaceleración de la obra pública en Jujuy".

En este sentido dijo que "la mayor demanda de mano de obra que tenemos en nuestra provincia está relacionada con la construcción de viviendas" y agregó que "el Gobierno anunció que se construirán 600 viviendas con fondos provinciales, pero al día de hoy no tenemos novedades, no se saben las empresas que son adjudicatarias de las obras ni cuándo se va a iniciar la construcción de las casas". Explicó que "si esto continúa, se va a profundizar la desocupación en el sector porque sin obras públicas o privadas, no hay trabajo".

Por otra parte resaltó el fuerte impacto que tuvo la suba del dólar en el precio de materiales de construcción, principalmente el cemento y el hierro, el asfalto, "esto repercutió directamente en la obra privada", dijo Cárdenas y agregó que "en Jujuy decayó casi un 45% la actividad privada e inversiones, porque son muy pocos los que se animan a construir o desarrollar un emprendimiento inmobiliario por la tasa alta de interés de los bancos, subas de los precios de los materiales y el salario de los trabajadores".

Los salarios

El Ieric resaltó en su informe que, en marzo, la media de las remuneraciones percibidas por los trabajadores registrados de la industria de la Construcción alcanzó los $26.018,7, que representa un aumento del 11,1% en relación a febrero y del 38,3% en comparación al mismo período de 2018.

En el caso de Jujuy hay 3.663 trabajadores registrados distribuidos en 186 empresas, que perciben un salario de 24.050 pesos, dos mil pesos por debajo del sueldo promedio de todo el país.

En marzo, la provincia registró un aumento del 14% respecto a febrero y acumula un aumento 55,4% interanual.

En este sentido, Tucumán es la provincia de la región que tiene el salario más bajo para los trabajadores del sector con 18.295 pesos.

Por su parte, Salta es la provincia registró un mejor salario, con 24.515 pesos para el mes de marzo.

"El ritmo de incremento de los salarios nominales se aceleró durante el último trimestre de 2018 y el primero de 2019, donde el impacto más significativo lo exhibe la región del Noroeste argentino", añadió la entidad.

Finalmente, el informe indica que un tercio del total de los trabajadores recibieron una remuneración igual o superior a los 24 mil pesos durante el primer trimestre de 2019.