Precisa un hogar un gatito que sufrió un accidente

Gabriel Lazo es un joven jujeño que en el mes de mayo rescató a un gato que estaba tirado y a punto de morir. El animal recibió atención veterinaria y se recuperó pero quedó inválido, ahora busca alguien que quiera adoptarlo ya que necesita mucho cuidado y cariño, porque debe realizarse un importante tratamiento.

Para adoptar al gatito, el número de teléfono de Gabriel Lazo, el voluntario que lo rescató, es 388- 155865549.

Lo encontró en la ruta provincial Nº 1, camino a la ciudad de Palpalá tras haber sufrido un accidente.

Lo levantó y de inmediato lo llevó al veterinario donde empezó un tratamiento costoso y muy necesario para que el animal siga con vida. Le deben colocar una inyección una vez por semana porque tiene una lesión en la columna y por eso no puede caminar.

Para que siga su tratamiento tiene que recibir cuidados especiales todo el tiempo.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el voluntario mencionó que "está bien de ánimo pero hay que cuidarlo mucho. Lamentablemente quedará inválido de por vida, me dijo el veterinario. Dos chicas me ayudaron con el tránsito y me colaboran con algunos gastos. Algunos me dicen que lo haga dormir pero me siento responsable de él y no quiero hacerlo, tengo esperanza que alguien lo quiera adoptar".

La persona que lo quiera debe estar dispuesta a darle el cuidado que se merece y tener en cuenta todas las recomendaciones de su veterinario, "yo sé que hay gente que lo puede adoptar y podrá darle ese amor y protección que necesita para seguir con vida", comentó.

En ese sentido, sostuvo que "el gatito es muy cariñoso y tiene muchas ganas de vivir, ojalá encuentre un dueño que tenga ese tiempo para darle cariño. Yo lamentablemente por mi trabajo y el poco tiempo que me queda no puedo atenderlo como se merece. Pido por favor que alguien nos ayude", añadió.

En grave estado, fue encontrado el animal, a orillas de la ruta provincial Nº 1, cerca de la ciudad de Palpalá.