Se recordó creación Academia Olímpica

El profesor Sergio Tolaba, delegado de la Academia Olímpica Argentina en Jujuy, recordó la creación de la entidad a nivel internacional, que fue el pasado 14 y facilitó a El Tribuno de Jujuy un interesante informe.

En 1927, Pierre de Coubertin fue invitado por el Gobierno griego a Olimpia, para asistir a la inauguración de una estela conmemorativa creada para honrar a sus acciones de revivir los Juegos Olímpicos. Durante su estancia en Grecia, se discutió la necesidad de un centro académico para el estudio del movimiento olímpico y sus tendencias. Coubertin creía que el Movimiento Olímpico no debe desviarse de sus objetivos educativos y había escrito: "No he sido capaz de llevar hasta el final lo que quería perfeccionar Creo que un centro de estudios olímpicos ayudaría a la conservación y el progreso de mi trabajo". Las ideas de Coubertin estaban de acuerdo con los objetivos del Comité Olímpico Helénico, que quería crear un centro académico siguiendo el modelo del antiguo gimnasio.

La Academia Olímpica Internacional fue inaugurada oficialmente el 14 de junio de 1961. De 1962 a 1990 las actividades académicas de la Academia fueron coordinadas por Dean Otto Szymiczek, cuya contribución al desarrollo de la Academia fue muy valiosa, junto con profesor Palaeologos, que había sido nombrado vicepresidente Honorario de la Academia, que trazó el curso de tres décadas, y ambos fueron galardonado con la Medalla de Oro de la Academia. Hoy en día, muchos diferentes eventos tienen lugar cada año en las instalaciones de la antigua Olimpia. Hasta 1966, los participantes vivían en tiendas de campaña, y las sesiones se celebraron bajo los pinos. Los primeros edificios fueron terminados en 1967, y se han ido agregando gradualmente con instalaciones deportivas y edificios nuevos. El nuevo centro de conferencias se completó en 1994, con lo que el estado de las instalaciones de última generación al servicio de los participantes. En reconocimiento a su contribución al objetivo humanista que sirve al desarrollo del Movimiento Olímpico, la AOI fue galardonada con el Premio Bonacosa en 1961 y 1970, y la Copa Olímpica en 1981. El objetivo de la Academia Olímpica Internacional es crear un centro cultural internacional en Olympia, preservar y difundir el espíritu olímpico, estudiar y aplicar los principios educativos y sociales del Olimpismo y consolidar la base científica del ideal olímpico, de conformidad con los principios establecido por los antiguos griegos y los recuperadores del movimiento olímpico contemporáneo, a través de la iniciativa del Barón de Coubertin. Funciona como un centro multicultural interdisciplinario que tiene por objeto estudiar, enriquecer y promover el olimpismo. Nuestras culturas y civilizaciones ya han entrado en un período mayor de transición en el que las imágenes del mundo que estábamos acostumbrados a dar por sentado se están modificando. Las interrelaciones científicas, tecnológicas, desarrollos económicos, políticos y sociales que caracterizan el curso de la humanidad hacia el tercer milenio están influyendo en todos y cada idea, norma e institución.