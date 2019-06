"Si a un niño se le saca el juego, el estudio, el festejo de un cumpleaños, por ejemplo, el día de mañana no se le puede pedir que sea una buena persona y eso impacta en la comunidad", mencionó una especialista en el tema.

La Copreti (Comisión Provincial para la erradicación del trabajo infantil) es el organismo gubernamental que trabaja de forma directa en esta problemática.

María José Chara, una de las referentes de esta institución, indicó que "es muy importante la visibilización para que la gente entienda lo que es el trabajo infantil y cuáles son sus consecuencias para los niños y la sociedad. Si a un niño se le saca el juego, el estudio, el festejo de un cumpleaños, por ejemplo, el día de mañana no se le puede pedir que sea una buena persona y eso impacta en la comunidad".

Eso es muy importante para que "se reconozcan situaciones de trabajo infantil que las personas no ven o peor, las justifican. La pobreza es un elemento pero la cuestión cultural también influye. Está el padre que dice que lo mejor es que trabaje o la sociedad que dice que mejor que trabajen antes que estén en la calle robando", mencionó.

Explicó que desde Copreti hacen hincapié en volcarles a los niños enseñanzas para que aprendan sus derechos, "mediante juegos le enseñamos cuáles son sus derechos y eso es muy importante. Hay muchos papás que nos acompañan como se dio en la última jornada que hicimos el miércoles pasado".

Las consecuencias para los niños son muy duras, "primero en su salud física. Un niño que trabaja no está jugando adecuadamente, no está descansando como debería y todo eso impacta en su salud. Y sobre todo no puede ir a la escuela, la abandona o van cansados", agregó.

Asimismo indicó que "es necesario que la gente también sepa de los organismos que dan solución a esta problemática. Hay muchos casos del hermano mayor que se hace cargo de los hermanos más chicos o también los que acompañan a sus padres al trabajo que no están en el ambiente que deberían y que eso impacta en ellos porque no hacen lo que deberían hacer".

Explotación y abuso

El lema de la Organización Internacional del Trabajo es "no al trabajo infantil, sí a la educación con calidad". De esta manera se recuerda que los niños merecen una educación gratuita y libre, y por ello, a partir de ahí, es necesario elevar el pedido de "nuevos esfuerzos para asegurar políticas que reconozcan los derechos de los niños como individuos que merecen una educación en un ambiente saludable, y que garanticen el acceso a la educación de calidad", aseguró Paola Almirón, psicóloga, que reflexionó sobre esta cuestión. "Es necesario que esta problemática sea tenida en cuenta porque se expone al adolescente a no poder ejercer su derecho a la educación, que actualmente es obligatoria hasta la finalización del ciclo secundario. Además, se ponen en riesgo sus capacidades físicas y psicológicas, y el ejercicio de otros derechos fundamentales, como el derecho al juego recreativo, a la práctica de deportes, al esparcimiento, a la sociabilidad con pares, entre otras consecuencias", añadió.

Educación integral

Siguió diciendo que "cada niño y niña que recibe educación integral de calidad fortalece los cimientos de un mejor futuro para todos El trabajo infantil es una de las peores formas de explotación y abuso. Pone en peligro la salud, el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, social, la seguridad y educación de los más pequeños, y esto recae sobre todos como sociedad, como comunidad. Es una problemática que debemos mitigar unidos como tal".

Casi un millón y medio de chicos que trabajan

Según la UCA (Universidad Católica Argentina), en 2018 hubo 246.320 chicos más que realizaron actividades productivas y trabajo doméstico intensivo que en 2017; son un total de 1.417.567 niños y niñas trabajadores; los números son similares a los de 2013.

En Jujuy no hay datos oficiales pero se redujeron las denuncias, afirmaron desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

En ese sentido, Gustavo Ponce, especialista en trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la Argentina sostuvo que "sucede que hay chicos que se levantan a las 5 de la mañana, le dan de comer a los animales, van a la escuela y trabajan hasta las 9 de la noche. La mayoría ya acarrea agua y leña entre los 8 y 9 años. O trabajan en la casa, con estereotipos de género como que sólo las hijas mayores cuidan a los hermanos menores. O hijos que ya a los 13 años tienen asignada una parcela en el establecimiento familiar de pequeños productores para trabajar, y abandonan la escuela. Por eso están cansados y faltan al colegio. Es muy injusto porque no están en las mismas condiciones de aprendizaje que chicos que no trabajan. Las familias lo valoran positivamente, pero se interfiere con el juego, con la educación. Esto deja muchas huellas".

"Es un tema complejo que cuesta que se instale en la agenda, que sea una prioridad en la política con presupuestos asignados. Un niño tiene que verse reflejado en los presupuestos, tiene que haber un equipo especializado en cada una de las provincias con la coordinación gubernamental", agregó.

La ley en la Argentina autoriza el trabajo a partir de los 16 años, pero la UCA considera que es un factor de tensión para el adolescente que no terminó aún la secundaria, que por otra parte es obligatoria.

Se estima que en la Argentina, cerca de 764 mil niñas y niños de entre 5 y 15 años realizaron al menos una actividad productiva según la "Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (Eanna)", 2016-

2017, realizada por el Indec, lo que representa al 10 % de los niños y niñas del país. Toma un total de 7.648.413 de chicos de esta franja etaria, aunque el límite son los 15 años.

Para la UCA, que calcula sobre la base de chicos de 5 a 17 años, en 2018, un 15,5 % realizó algún tipo de trabajo, mientras que en 2017 el porcentaje era del 12 %, o 1.171.247 niños.

"Entre 2010 y 2018 se registra una merma de alrededor de un 19 %, sin embargo, este progreso se revierte a partir del último período interanual tanto por un incremento del trabajo doméstico como por el llamado trabajo económico", dice el informe.