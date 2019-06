Un mundial para todo deportista es "tocar el cielo con las manos", por eso Víctor Cruz no dudó en reconocer que "cumplí un sueño", sobre su participación en la cita ecuménica de ultra trail en Portugal.

Fue la primera vez que corrió en Europa, por eso lo vivió "a pleno, muy feliz, fue mi primer mundial, lo viví de la mejor manera, feliz nunca imagine en mi vida vivir algo así, fue de otro mundo, la verdad es el sueño de cada atleta", resaltó emocionado.

Cruz reconoció que "todo me sorprendió de los otros países, desde lo atlético, están muy bien organizados, nosotros estamos a un nivel más bajo en todo sentido, nos falta aprender más cultura de ellos, que nos apoyen más así como lo hacen en sus países".

El atleta nacido en Monterrico sabe que no está lejos de los europeos "no estamos lejos, solo que en el estilo de vida es diferente al nuestro, ellos tienen todo pagado y organizado, nosotros tenemos que pensar en muchas cosas para poder salir adelante, eso cambia mucho, su alimentación es diferente y claro tienen un trabajo diferente, viven de lo que hacen", opinó, sin embargo no se desanima "todo se puede mejorar, siempre y cuando uno tenga ganas de soñar y de comprometerse con un equipo y uno mismo y si tenemos el apoyo que necesitamos se puede, tengo las condiciones físicas de cualquier corredor", precisó.

Consultado si el Mundial en Portugal salió como esperaba, reconoció que "sí, era lo que pensaba, soy de mirar muchas carreras y conozco el nivel que hay, uno sabe que el mundial no es cualquier cosa y se lo toma con inteligencia es una experiencia grande para un atleta", sostuvo resaltando que físicamente terminó bien "terminé muy bien, más allá que no haya tenido la oportunidad como otros corredores de ir y probar el circuito semanas antes, pero uno lo toma con calma porque no sabe con que te podés topar".

Pero el jujeño se fue feliz "terminé conforme, fue mi primer 50 km mundialista y me sentí bien, aunque no pude prepararme como quería, sin ir a la altura ni nada por temas económico, pero se saco adelante la carrera". Aunque siente que puede trabajar y dar mucho mejor rendimiento "me faltó más cerro y el descenso, tengo que darle más horas al cerro e instalarme en el norte", puntualizó. La noche previa a correr, el atleta pasó una noche nerviosa "sentía nervios, ansiedad, la verdad tenés miedo, pero después se pasa y te ponés firme de cabeza", comentó. Por último agradeció a cada persona que hizo posible su viaje.