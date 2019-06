Messi sufre vestido de "albiceleste". El "10" quiso ser ante Colombia, en el debut de ambas selecciones el sábado en la Copa América de Brasil 2019, el "10" del Barcelona, pero la historia con Argentina volvió a repetirse. Él lo advirtió: "Argentina no es candidata".

Y no puede ser candidata porque Argentina careció ante los "cafeteros" de lo básico para ser un equipo: funcionamiento. No engrana, no carbura, se descompensa. Y lo que pasó en la "Arena Fonte Nova", en Salvador de Bahía, no se arregla en días.

El imberbe técnico Lionel Scaloni, de 41 años, carente por completo de experiencia dirigiendo, ni siquiera en clubes, perdió el partido con un 4-4-2 desordenado, carente de variantes ofensivas, de cambio de ritmo, de flujo por las bandas.

Scaloni se refugió en "un segundo tiempo del equipo hasta muy bueno", pero en ese período, en el que ambos equipos se alternaron el control del partido, sufrió los goles de Roger Martínez, a los 71 minutos, y Duván Zapata, a los 86.

"Se generaron situaciones y se soportó la presión de Colombia. Intentamos jugar entre líneas, buscamos por todas partes. Al final el primer gol nos lo hacen de contragolpe", afirmó convencido el entrenador.

Paredes probó al meta David Ospina con dos remates de media distancia, Otamendi hizo lo suyo con un cabezazo que sacó abajo el 1 del Nápoli y Messi, en la misma acción, le entró mal a la pelota de cabeza en la acción más clara de peligro que tuvo la Albiceleste en en todo el encuentro.

Argentina, sólo 20 minutos

Scaloni habló de "un segundo tiempo digno" de Argentina, pero 20 minutos decorosos no pueden ser suficientes para una selección que busca cortar con 26 años de sequía sin títulos, desde la Copa América de Ecuador 1993.

"En Argentina siempre cuando se pierde es grave y llevamos todo a lo máximo", lamentó Messi.

"Hay un buen grupo, vamos a levantar. Tenemos que hacernos fuertes, pensar en lo que viene y no bajar los brazos. Hay que levantar la cabeza y seguir", agregó el capitán poniendo la cara.

Messi se fue de Salvador debiendo, como le ha pasado en otros partidos vestido de "albiceleste". Lo intentó, como siempre, pero no puede resolverlo todo. No sin socios, sin compañía, sin un equipo que lo respalde y lo entienda. Que al menos pueda devolverle una pared.

Ni qué decir de Sergio Agüero o Ángel Di María, dos de los cuestionados históricos del fiasco del Mundial-

2018 y que Scaloni rescató también con Otamendi.

Del temible cañonero del City, el de los 32 goles en la temporada europea, sólo se vio el apellido en la casaca 9 . Y de Di María se supo en el partido cuando no saltó a la cancha para el segundo tiempo.

¿El campo de juego?

Y así como le fue al de los "citizens" y al del PSG, le fue al resto. Hasta Armani, que no tuvo responsabilidades en los goles, estuvo a punto de mandarse un error imperdonable en el área pequeña intentando salir jugando con Otamendi.

Además, para justificar lo injustificable, Scaloni también buscó excusas en el estado del campo de juego del "Fonte Nova" calificándolo como "lamentable".

"No me imagino lo que va a ser cuando se jueguen dos o tres" partidos, sostuvo el seleccionador.

En la otra orilla, el portugués Carlos Queiroz, radiante por su primera victoria con Colombia en un torneo oficial, apenas sonrió cauteloso.

En Belo Horizonte

La Selección Argentina masculina de fútbol se entrenó ayer por la mañana en la ciudad brasileña de Salvador, sin indicios sobre posibles modificaciones en el once inicial, tras la preocupante producción que derivó en la derrota frente a Colombia por 2 a 0, en el Grupo B de la Copa América.

La delegación “albiceleste” viajó en horario vespertino rumbo a Belo Horizonte, en el centro del vecino país, donde el miércoles tendrá un cruce clave versus Paraguay desde las 21:30, para encarrilar su clasificación a los cuartos de final.

Quienes tuvieron más minutos contra Colombia hicieron trabajos regenerativos para recuperarse físicamente, ya que no hay mucho tiempo entre encuentro y encuentro.

El resto, realizó un trabajo en espacios reducidos con mucha intensidad.

Juan Musso se entrenó

Ayer, se incorporó al trabajo de la “albiceleste” el arquero Juan Musso, quien viajó el sábado para reemplazar al lesionado Esteban Andrada.

Si bien estuvo ubicado en el banco de suplentes ante Colombia, no había tenido ninguna práctica junto a sus compañeros “albicelestes”.

El arquero fue llamado de urgencia por la lesión en la rodilla de Esteban Andrada y llegó a Brasil para unirse al plantel conducido por Lionel Scaloni.

Andrada, arquero de Boca, dejó la concentración de la Selección argentina y retornó al país luego de la lesión en la rodilla por un choque con Guido Rodríguez, porque su intención es recuperarse junto a los médicos del “xeneize” ya que en 35 días se vienen los octavos de final de la Copa Libertadores de América una obsesión para el club “azul y oro”.

“Espero que sea leve. Tuve un golpe en la rótula, me generó líquido en la rodilla y en la resonancia no salió nada grave. Tengo que esperar a que se desinflame para hacer otra”, afirmó el guardameta tras su arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Preocupación

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se mostró “preocupado” por la baja afluencia de público en el Venezuela-Perú del sábado pasado, en la segunda jornada de la Copa América de Brasil 2019, pero aseguró que el balance de venta de entradas es por ahora “positivo”.

“Preocupa (la baja afluencia de público en el Venezuela- Perú). Preocupa porque uno quiere que la gente venga y vea a los mejores futbolistas del mundo. Hay partidos que tienen muy buena venta y hay partidos que lamentablemente tienen menos”, declaró ayer el dirigente paraguayo en un acto en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

Pero “hasta ahora el balance es muy positivo y creo que va a ir mejorando”, agregó Domínguez, sin dar más detalles.

De los tres partidos disputados hasta ahora de la Copa América, dos, el inaugural Brasil-Bolivia del viernes en el estadio “Morumbí” de San Pablo y el Argentina-Colombia del sábado en el estadio “Arena Fonte Nova” de Salvador de Bahía mostró una notable afluencia de público, aunque no un lleno completo, pese a tratarse del debut de la anfitriona y del partido más atractivo de la primera fase.

Pero en el Venezuela-Perú, que se disputó en el “Arena do Gremio” de Porto Alegre, se registró una escasa asistencia de público, algo destacable por cuanto hace un año, 40.000 peruanos viajaron a Rusia para asistir al Mundial, aunque también es cierto que los peruanos llevaban entonces 36 años sin participar en una Copa del Mundo. La expectativa era que el Paraguay-Qatar de ayer en el mítico “Maracaná” tenga también un aforo bajo. Algo que finalmente sucedió.

Conmebol divulgará la cifra de venta de entradas hacia el final del torneo, que se cierra el 7 de julio con la final en el estadio carioca.

Domínguez participó en la inauguración de un espacio del programa “Evolución es Conmebol”, que fomenta desarrollo del fútbol base en Sudamérica, y anunció una inversión de 1,1 millones de dólares para las diez federaciones asociadas al organismo.

Baja en Colombia

El delantero Luis Muriel se perderá lo que resta de la Copa América de Brasil- 2019 por una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda sufrida en el partido ante Argentina, informó ayer la Federación Colombiana (FCF).

“Muriel sufrió una lesión grado II del ligamento colateral medial de su rodilla izquierda, sin presentar lesiones asociadas a la misma”, señaló la FCF en su cuenta oficial en Twitter.

“Se pronostica que su tiempo de recuperación será aproximadamente de 5 a 7 semanas, para poder retornar a las canchas, por lo cual no participará del resto de la competencia”, agregó la entidad.

Muriel, cedido por el Sevilla a la Fiorentina en la temporada pasada, sufrió una fuerte falta de Leandro Paredes a los 8 minutos del partido que Colombia ganó 2 a 0 en el debut de ambas selecciones en el Grupo B del torneo, en el estadio “Arena Fonte Nova” en Salvador de Bahía.

Su reemplazo dos minutos después fue Roger Martínez, delantero de las Águilas del América que convirtió el primer gol de los cafeteros a los 71 minutos.

El segundo tanto lo anotó Duván Zapata, segundo goleador del Calcio con 23 anotaciones jugando para el modesto Atalanta, a los 86 minutos.

La lesión de Muriel supone un golpe duro para Colombia después de la euforia ante la “albiceleste”, ya que el reglamento de la competición sólo permite a las asociaciones participantes realizar cambios en la lista oficial 24 horas antes del primer partido.

En el mismo comunicado, la Federación informó que el volante Wilmar Barrios, del Zenit ruso, “presentó un trauma de rodilla en hiperextensión sin mayores consecuencias".

“El mediocampista ya inició su proceso de recuperación y estará a disposición del cuerpo técnico de la Selección Colombia en los próximos días”, señaló la FCF.

Colombia, con un título de Copa América en 2001 cuando fue anfitrión del aquel torneo en tierras cafeteras, enfrentará el miércoles a Qatar en San Pablo, por la segunda fecha de la llave.