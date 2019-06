Herrera: Hay respaldo veo que se quiere crece

El último sábado el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy inauguró un predio en barrio Azopardo en medio de todo eso y al igual que dirigentes de la institución quien dialogó con este matutino fue el DT del plantel profesional Marcelo Herrera.

En cuanto al flamante espacio físico que adquirió el club para las disciplinas que serán en parte para las divisiones menores de fútbol, el entrenador "albiceleste" opinó: "Valoro totalmente la inauguración del predio, en un lugar muy importante, enclavado prácticamente en el corazón de San Salvador, me pone muy feliz saber que hay crecimiento, esto no es de todos los días". A lo que agregó: "Hay respaldo veo que se quiere crecer, que se quiere avanzar, uno lo único que piensa es que a futuro es que esto esté como lo soñamos en la cabeza".

El exjugador de Vélez ponderó positivamente el producto deportivo que puede obtener el club mediante el buen trabajo en las nuevas canchas tomando como ejemplo el actual plantel profesional donde hay muchos jujeños surgidos del "semillero lobo". En ese contexto, exclamó, con respecto a sus actuales jugadores: "Son muchachos grandes que han crecido en Gimnasia, han pasado por las diferentes categorías y que hoy por hoy son la realidad del club, son los que tienen que hacer valer a la institución, la tienen que hacer sentir como lo más importante y a todos los que vayan llegando meterlos en una idea clara de querer hacer cosas lindas y tener una".

Inmediatamente en esta entrevista surgió el tema incorporaciones para la B Nacional que comenzará posiblemente a mediados de agosto. Marcelo "Popeye" Herrera dijo: "Tenemos una buena base, de buena trayectoria y eso nos genera expectativa, esperemos poder reforzarnos de la mejor manera para dar pelea. Para Gimnasia no es fácil poder contratar, siempre lo que uno quiere busca otro rumbo. Tenemos que hacer un doble esfuerzo, un doble trabajo para poder seducir e incorporar. Ojalá podamos concretar trayendo jugadores, que por lo menos en la previa porque después jugando no se sabe cómo van a rendir, nos generen esa sensación de tranquilidad".

Asimismo el entrenador afirmó: "Seguramente esta semana esperamos tener definidas algunas cuestiones que tienen que ver con refuerzos". Entre hoy y mañana acordaría su llegada a la institución "albiceleste" el arquero Carlos Morel.

¿Desesperación o no? "Estoy tranquilo, veo que la dirigencia está trabajando".

En relación a los 6 jugadores que fueron seleccionados en las pruebas que Gimnasia realizó hace un par de semanas el DT sostuvo: "Tienen dos semanas más de trabajo, ya iremos definiendo quienes se pueden quedar en el plantel".

Temperley suma

El arquero uruguayo Matías Castro arregló su continuidad con Temperley, mientras que Lucas Baldunciel, jugador de Gimnasia de Mendoza, está cerca de convertirse en jugador del “gasolero”.

El equipo bonaerense que tradicionalmente viste de celeste buscará fortalecerse con los refuerzos que lleguen al plantel para volver a Primera División. Temperley es uno de los equipos más importantes del Ascenso por sus repetidos y largos pasos por la Primera División, consiguiendo victorias como un 3 a 0 a Boca Juniors en 1983, Otro 3 a 0 a Racing Club de Avellaneda en condición de local.

Su estadio es el “Alfredo Martín Beranger”, uno de los más antiguos de la zona y uno de los primeros en ser bautizado con el nombre de un dirigente. Tiene capacidad para 25000 espectadores y cuenta con 23 cabinas de prensa. Se ubica en la avenida 9 de Julio 360, en la localidad de Turdera, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

En sus primeros años disputaba el clásico con Quilmes. Actualmente su clásico rival es Los Andes, por lo que la gran cercanía de las ciudades de Temperley y Lomas de Zamora.

San Martín (T)

Los técnicos de San Martín de Tucumán de inmediato se pusieron manos a la obra para que el comienzo del objetivo de volver a la Superliga. Favio Orsi, Sergio Gómez y su grupo de trabajo ya tienen todo delineado de cara a la pretemporada.

El cuerpo técnico en su totalidad, los entrenadores, el ayudante de campo Walter Zunino, los “profes” Ricardo Somma y Diego Burkhard y el entrenador de arqueros, Osvaldo Peranzoni, estuvieron reunidos hace unos días definiendo algunas cuestiones con respecto al plan de trabajo que llevarán adelante desde mañana por la mañana.

Durante los primeros días de la pretemporada, los jugadores realizarán un período de nivelación.

En las primeras tres semanas, las tareas se realizarán en el complejo “Natalio Mirkin” y en el estadio de “La Ciudadela”; y estarán divididas entre lo táctico, lo técnico y lo futbolístico.

Luego la pretemporada seguirá por unos días en Perico.

Mientras la dupla va dejando todo delineado, mira de reojo el tema de las negociaciones con los posibles refuerzos. La jornada de sábado no entregó mayores novedades. En “La Ciudadela” esperan la respuesta de los volantes Juan Galeano, Juan Mercier y Matías Fissore. Hasta el momento el único que se sumó al plantel fue Claudio Mosca.

“Chaucha” Bianco

El entrenador de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, José María Bianco, que el viernes sufrió una descompensación tras sufrir un pico de glucemia, se encuentra estable y en muy buenas condiciones. El “Chaucha”, que se encuentra en observación en la Clínica de Cuyo.

“Me agarró un pico de glucemia. Vine al sanatorio y me dijeron que me tenían que internar. Me empezaron a hacer estudios y estoy controlado, esperando que todos los análisis que me han hecho den normales”, explicó el DT del “lobo”.

“Seguramente que de ahora en adelante me tendré que cuidar más. Fue solamente un pequeño susto”, agregó Bianco, que posiblemente en estos días reciba el alta y el martes retome la pretemporada del “blanquinegro” con su plantel pensando en mejorar la estupenda campaña que hizo en el torneo pasado donde llegó al reducido.