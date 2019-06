Juegan el clásico hoy

Es el partido distinto, el que se lleva todas las miradas cada temporada. Atlético Cuyaya y General Lavalle se ven las caras hoy desde las 16.15 en "La Tablada" cerrando la décima fecha del Apertura con el arbitraje de Cristian Carrillo.

El clásico de avenida Olavarría tendrá otra vez a "bandeños" y "generales" cara a cara a todo o nada.

Ambos llegan con la misma necesidad, sumar tres puntos para no perder de vista al único puntero que tiene el Apertura liguista, Altos Hornos Zapla, que sigue ganando.

Cuyaya viene de una seguidilla de partidos importante en las últimas semanas incluido Copa Jujuy de por medio, pero con resultados positivos más allá que los orientados por Claudio De Los Ríos no terminan de consolidarse. Pero cuentan con un plus para pelear cada pelota, no bajar los brazos sabiendo que los partidos duran 93 minutos, todo apoyado por el juego que le aplica César Ruiz en la mitad de la cancha y la capacidad goleadora de Bruno Solorza, el robusto delantero viene dulce con el arco, ya que marcó en las últimas presentaciones.

Los de Mariano Moreno tuvieron un mal inicio de temporada, el regreso de Iván Albarracín a la conducción técnica parecía que repuntaba, sin embargo perdió la fecha pasada y buscará hoy comenzar a levantar cabeza.

Las estadísticas no lo favorecen, Cuyaya en los últimos clásicos le dio más de un dolor de cabeza a Lavalle, por lo tanto buscará cortar esa racha ante un rival que también saldrá a ganar.

Párrafo aparte para la gente, porque tanto seguidores del "bandeño" como los "generales" dicen presentes, es el partido que más público ingresa a lo largo del año en la Liga Jujeña y en el cual todos quieren estar.

Y más allá que está pronosticado una tarde fría, no será la excepción, porque los dos le darán color y calor al lunes feriado en la Tacita de Plata desde las 16.15.

Alto-El Cruce

Desde las 11.15 en el "matutino" de la décima jornada del Apertura, Alto Juniors recibe a Deportivo El Cruce en el estadio "Libero Bravo". Las acciones serán controladas por Fabio Tito.

El "pionero" debe sumar para comenzar a escaparle a la última posición de las tablas mientras que las "pirañas" saben que tienen que sumar de a tres para confirmar el buen momento que pasan, vienen de clasificar a la siguiente instancia de la Copa Jujuy por penales en un partido que podría haberlo liquidado antes del tiempo reglamentario.