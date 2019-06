El líder de Megadeth fue diagnosticado con cáncer de garganta

El fundador, vocalista y guitarrista de la banda estadounidense Megadeth, Dave Mustaine, anunció este 17 de junio que fue diagnosticado con cáncer de garganta.

"Estoy trabajando con mis doctores y hemos trazado un plan de tratamiento que piensan que tiene una tasa de éxito del 90%. El tratamiento ya ha empezado", señaló.

El comunicado, que fue publicado en la cuenta de Twitter de Mustaine y en el sitio web de la banda, lamenta que debido al suceso los miembros de Megadeth tengan que cancelar la mayoría de sus conciertos del 2019. Sin embargo, afirma que el grupo está trabajando en estos momentos en nuevo material y que el músico, de 57 años, "no puede esperar a que todos lo escuchen".

I’ve been diagnosed with throat cancer. It’s clearly something to be respected and faced head on - but I’ve faced obstacles before. I’m working closely with my doctors, and we’ve mapped out a treatment plan which they feel has a 90% success rate... https://t.co/8FBQUmloSf pic.twitter.com/CPuu2UFPv1