Depor, dueño del sur

Deportivo Pampa Blanca se quedó con el clásico ante Juventud de Puesto Viejo. Fue 2 a 1 en el pórtico sur de la provincia cerrando la quinta fecha del Anual de la Liga Departamental.

De entrada la "juve" se puso en ventaja con el tiro libre de Huampaso y en complicidad a la floja respuesta del golero Perales.

El local reaccionó pero le faltó claridad para alcanzar el empate, la ausencia de Soto en el ataque se sintió y mucho.

Para la segunda etapa de juego, el "depor" mejoró la puntería, y con mucho esfuerzo logró empatar el cotejo, fue el juvenil Saiquita a los 19 minutos el encargado de marcar, tras un error del experimentado arquero Cano.

Puesto Viejo se desordenó y pagó caro otro error, a los 23 minutos Soruco infló las mallas y selló una victoria justa, ampliando la paternidad en el historial de clásicos jugados con los de la ciudad del cemento.

Fue importante lo logrado para los dirigidos por Nicolás Martínez, ya que escalan en las posiciones y en cinco fechas pudieron sumar 9 puntos, producto de dos victorias y tres empates, el "depor" es uno de los invictos del certamen y paso a paso ilusiona a su gente con pelear el campeonato hasta el final.

Otros resultados

Otros resultados: Defensores de Monterrico 1 - Los Lapachos 0, El Carril 2 - Monterrico San Vicente 1, Rivadavia 6 - Rosalía 0.

La próxima fecha jugarán: Los Lapachos vs. Pampa Blanca, Juventud vs. Ovejería, El Carmen vs. Leones, San Antonio vs. Rivadavia, Rosalía vs. El Carril y Monterrico vs. Defensores.