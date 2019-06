La médica del fallo Fal habló sobre lo que debieron hacer en el caso de la nena sampedreña que fue abusada y embarazada, y otros similares, donde no siguieron aspectos legales ni lo que dice la OMS.Es especialista en Tocoginecología y Medicina Legal, y también opinó, entre otras cuestiones, sobre el caso del doctor que se negó a practicar un aborto no punible y que visitó Jujuy la semana pasada.

Desde Rawson, provincia de Chubut, la médica que es referente a nivel nacional de la lucha por la despenalización del aborto y que el año pasado participó en la Diplomatura de Género que se dicta en Jujuy, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, abordó esa problemática desde diferentes ejes.

Pide por Educación Sexual Integral, anticoncepción gratuita y al alcance, y por aborto legal, seguro y gratuito.

En relación al caso de la niña de 12 años de San Pedro y otros parecidos que se conocieron hace poco en el país, ¿cuál es su opinión sobre cómo procedieron ante esas situaciones?

No se respetaron las líneas de la OMS ni lo que establece el Código Penal que dice que las mujeres tienen derecho al aborto si fueron violadas. Deben hacer una ILE, pero proceden mal y le hacen más daño a la niña. En las niñas no hay ninguna duda de que fueron violadas y además cuadruplican el riesgo de morir en un parto. Es un riesgo muy alto, en Argentina el riesgo de una mujer de morir en un único embarazo a lo largo de su vida es de 1 en 530, si hablo de una niña de entre 10 y 14 años la llevo a un peligro de casi 1 en 100. Le hicieron una cesárea tardía por miedo a que sufriera y quede muy mal, y había un gran peligro de que eso pasara. De que el embarazo le provocara hipertensión y demás, entonces tomaron una solución para ellos intermedia, que le hizo daño a la niña y no cumplieron el objetivo que querían cumplir porque al sacarlo tan prematuramente el riesgo de morir es altísimo, y si vivía, de quedar con graves secuelas neurológicas. A la niña le hicieron una cirugía mayor y la OMS dice que no son métodos de aborto. Los métodos de aborto son las pastillas o la dilatación y extracción, dilatar el cuello del útero por abajo y sacar por abajo el feto.

¿Cuáles son las formas de ILE permitidas y que se deben aplicar en casos como esos?

La OMS describe al aborto y dice cómo hacerlo hasta las 12 y 14 semanas que es mediante pastillas o aspiración, que se aspira con una jeringa y con una cánula eléctrica. Entre las 14 y 26 semanas, 6 meses, los métodos son las pastillas o dilatación y extracción por abajo, no plantea la cesárea como método de aborto. La cesárea es un método de parto, si el bebé puede morir en el parto o la mujer está muy hipertensa y hay que sacarlo urgente, ahí se hace la cesárea. En el aborto los fetos son chicos, siempre se puede sacar por abajo.

¿Por qué no se procede con esos métodos siendo una cuestión que tiene amparo legal y está avalada por la OMS?

Por un lado, está el machismo, el odio y el desprecio hacia la vida de las mujeres y las niñas que no nos ven como otra cosa más que para reproducirnos. Influye mucho también el fundamentalismo cristiano, en las provincias donde se dieron más casos de no respetar la ley y no realizar una ILE son en las que está más presente el cristianismo. En la Patagonia no es tan así ya que históricamente la invasión colonial fue más tarde acá y la Iglesia no es tan querida ni tan importante por los exterminios que hubo a pueblos originarios. El Estado es más laico, y eso se dio por varias cuestiones históricas y no se está tan alejado de los planteos de los derechos humanos como en lugares en los que la Iglesia tiene mayor presencia.

Respecto al médico de Río Negro que se negó a hacer una ILE y visitó Jujuy, ¿cuál es su punto de vista sobre esa situación?

Es un católico fundamentalista que la Opus Dei lo plantea como un héroe. Para ellos ser un héroe es secuestrar a una mujer. A esa chica le habían negado el aborto por violación cuando lo pidió y se puso pastillas sola. Eso se complicó, fue al hospital con el aborto en curso y él lo frenó. La tuvo secuestrada en un hospital por más de un mes, hasta que llegó a casi los 6 meses de embarazo porque sabía que había pasado el tiempo del aborto. Ese es otro delito, porque era una chica sumisa que no sabía que podía irse del hospital. Le dieron el bebé en adopción y eso fue muy dañino para ella. Encima el médico se puso a dar datos sobre el chiquito y está cometiendo incitación al delito, porque fue condenado en primera instancia por no cumplir su deber de médico y dice que eso se debe hacer. Incita a otros médicos a la tortura, como él lo hizo, así de grave es lo que hace Rodríguez Lastra.

¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de analizar el tema de la despenalización del aborto?

Hay que saber que los fetos no son personas a menos que nazcan vivos y puedan vivir fuera del cuerpo de una mujer. Y eso lo dice el Código Civil, equipararlo como un asesinato no está bien porque para que un feto llegue a ser una persona primero hay una mujer que debe arriesgar su vida por él. Y arriesgar su vida para traer una persona al mundo siempre tiene que ser voluntario, nunca puede ser obligatorio, ese es el meollo de la cuestión. Es mentira que se salvan las dos vidas, en todos los países del mundo las mujeres seguimos muriendo en los partos. Se puede disminuir esta mortalidad pero nunca impedirla, hay que tener en cuenta que todo parto es más peligroso que un aborto, ciento de veces más peligroso. Es inmoral arriesgar vidas ajenas, hay que respetar la libertad ajena, y pensar que la maternidad tiene que ser deseada y no impuesta.

Traer niños al mundo que las mujeres no pueden cuidar no sólo causa dolor y muerte en mujeres sino que también en niños, porque hay mortalidad infantil cuando esos chicos pasan hambre.

¿Qué es lo que se debe hacer para solucionar esta problemática?

Pedimos por Educación Sexual Integral, por anticoncepción gratuita al alcance de todos y todas, y por aborto legal, las tres cosas tienen que estar disponibles todo el tiempo. Los mismos grupos que no quieren el aborto, tampoco quieren educación sexual, dicen que queremos degenerar a los chicos cuando en realidad los que se meten con nuestros hijos son ellos, son los que violan, maltratan, llenan la cabeza de odio, etc.

La ESI busca terminar con el odio a la colectividad Lgbt, por ejemplo, este año asesinaron a muchas personas trans y eso es por el odio que generan estas mismas iglesias. Que dicen que son abominaciones y eso genera tanta violencia social.

¿Cuál es su sensación de haber participado en la Diplomatura de Género?

En ella se habla todo lo que tiene que ver con cuestiones de género, de vivir en una sociedad pacífica y respetuosa de la libertad ajena. Es un ambiente muy bello, donde aprendí mucho.