El titular de Jemse dijo que Cauchari tal como está pensado, no hubiera podido resolver un corte de luz de tal magnitud.

"No hubo mucho para hacer ni previsión que tomar"

El corte de energía generalizado que ocurrió en todo el país y países vecinos este domingo generó numerosas polémicas y llamó a las autoridades a analizar lo sucedido, tras el fuerte impacto que generó y las cuantiosas pérdidas que ocasionó este apagón. En la provincia, el presidente del Directorio de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse), Carlos Oehler, señaló que el episodio fue "sorpresivo" por lo que "no hubo mucho para hacer, ni previsión que tomar", y aclaró que, si bien el proyecto Cauchari está encaminado, tal como fue pensado no hubiera podido solucionar un problema de tal magnitud.

"El corte sorprendió a todos, no hubo un nivel de previsión para un corte de esa envergadura", dijo el funcionario, por lo que "excepto los sectores que no integran el sistema interconectado, el resto estuvo absolutamente desprovisto, ya que todas las fuentes de generación se desconectaron según el informe técnico de Sadi. No hubo mucho para hacer ni previsión que tomar", reiteró.

Por otra parte, Oehler estimó que si bien a futuro la planta de energía solar Cauchari podría abastecer a numerosos hogares, en la medida en la que está pensada actualmente no podría haber dado respuesta ante un corte de esta magnitud. "Frente a un corte de esa naturaleza es muy difícil pensar que hubiéramos podido solucionar la ausencia de las grandes centrales hidroeléctricas que tiene el país", aseguró Oehler y explicó que si bien "a medida que se va recargando el sistema fotovoltaico, se podrían ir sacando ciertos tipos de centrales de funcionamiento, no se podría reemplazar las grandes centrales de base que funcionan las 24 horas. La inserción de la energía fotovoltaica en la próxima ecuación energética contempla solo un 25% cuanto mucho, hasta que se encaren las plantas, de modo que hubiera sido imposible solucionar el problema que se suscitó el domingo".

Destacó que por el momento hay incertidumbre respecto a lo ocurrido, y que algunas versiones dan cuenta de una falla en los sistemas de protección. "Están tan encadenados los sistemas de protección que cuando hay ausencia de demanda y sobreoferta el propio sistema interconectado va desconectando generadoras para que no haya energía sin consumo en el sistema de redes. Aparentemente la falla en una línea generó una baja en el consumo y disparó los sistemas de protección de modo que se fueron desconectando centrales en cadena y se ocasionó el corte generalizado", dijo y aclaró que en Jujuy los pueblos solares de la Puna no tuvieron problema