Bajó prevención de VIH en el interior jujeño

Desde "Eras" dicen que no se reciben elementos, y que solo hay campañas en determinados momentos del año.

Por Luis Caraballo

Como herramientas de prevención y concientización, la distribución de folletos, preservativos y medicación, no sólo en capital sino también en el interior, es fundamental para llegar a que los niveles de personas que son portadoras de VHI puedan disminuir. Organizaciones no gubernamentales del interior indicaron que no se está haciendo una campaña de prevención desde el 2015.

La Secretaría de Salud de la Nación tiene el 0800-3333-444 para asesorar a aquellas personas con VIH y el protocolo a seguir.

En el caso de la ong "Escuchar, Recuperamos, Ayudamos, Somos Solidarios" (Eras) de la ciudad de Libertador dio a conocer que no se le está mandando el material para las campañas y que la entrega de condones y geles disminuyó.

Teniendo en cuenta que siempre las estadísticas se toman de capital y gran Jujuy, temen que en el interior haya un crecimiento no sólo de VIH sino también de otras enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, por la falta de prevención.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Edgardo Ávila, presidente de la ong "Eras", comentó que "desde fines del 2015 ya no pudimos realizar más campañas debido a que no se entregaron más suministros, como lo recibíamos de las gestiones presidenciales anteriores. Nosotros teníamos 16 dispensers con preservativos en toda la ciudad y entregábamos en promedio 70 mil preservativos por bimestre en Libertador", precisó.

"A partir del 2016 los tuvimos que ir cerrando. Los materiales que teníamos para prevención que eran los geles, folletos y preservativos se terminaron. Nosotros, cuando cumplimos 26 años, dijimos que hicimos un retroceso a 1993. Lo único que se mantuvo son las charlas y capacitaciones a instituciones sin poder sostener lo que era la campaña de prevención en toda la ciudad", añadió.

Destacó que el Programa Provincial del Sida solo realiza campañas durante la Fiesta de los Estudiantes y el carnaval, pero que no duran los 365 días del año.

"El hábito del uso del preservativo y de la prevención fue desapareciendo. Estamos en la peor etapa. Se dice que se está entregando la medicación a los que viven con VIH y los protocolos están asegurados, y aclaro que una parte del protocolo es la entrega del kit de prevención para evitar la reinfección. Si no cumplís con todo el protocolo no estás asistiendo a las personas con VIH. Para mí el número de casos este año es mucho más y está en crecimiento", resaltó Ávila.

También dijo que la atención de la parte psicológica en las personas que viven con VIH es fundamental para su contención para no tener un decaimiento sobre su cuadro. Tanto el propio paciente como con la familia es lo fundamental para que el tratamiento médico se lleve a cabo por los pacientes, señalando Avila que en esto también hay carencias.