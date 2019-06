Inició la temporada de poda de árboles

Comenzó la época de poda de árboles ubicados en veredas y otros espacios públicos.

Al respecto el municipio informó que los vecinos que cuenten con árboles en su vereda, son los responsables de su cuidado, por lo tanto ante el inicio de la época de poda, deberán solicitar la correspondiente autorización ya sea para la poda o extracción del mismo, mediante un formulario que se tramita y solicita en la dirección de Espacios Verdes del municipio capitalino, ubicada en el tercer piso del edificio "9 de Julio", de 7 a 13.

El director de Espacios Verdes, Carlos Hansen, refirió que "la temporada oficial inició el 15 de mayo, etapa en que fisiológicamente el árbol está en condiciones para esta práctica de formación o despeje de cables, u otras podas que existen".

Los propietarios podrán recibir asesoramiento con todo lo relacionado a esta medida y también sobre la elección de las especies más convenientes, en el caso de que quieran plantar otro árbol en su vereda.

El trámite continúa cuando el inspector municipal se apersona al domicilio del solicitante, corrobora y eleva el informe de factibilidad de poda o extracción, sin embargo, aclararon que "el vecino que no tenga ese permiso para tal práctica es pasible de una multa, la idea no es generar miedo sino conciencia, para que sólo se realice la poda cuando realmente lo necesita, ya que los árboles no necesitan el mismo tipo de poda todos los años", preciso el funcionario municipal.

Finalmente, aclararon que "la tarea que se pretenda realizar en esta época del año es a cargo del frentista", asimismo la dirección de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, cuenta con un listado de personal idóneo o también pueden realizar la poda con un jardinero de confianza, pero con la autorización pertinente.