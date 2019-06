Minería sostenible en los salares de la Puna

Los salares y salinas de la Puna Argentina, del Altiplano Boliviano y del Desierto de Atacama, son depósitos de sedimentos (principalmente químicos) donde se desarrollan reservorios de agua subterránea conformadas por salmueras portadoras de gran variedad de iones (aniones cloruro, sulfato, boratos, carbonato o bicarbonato y cationes de sodio, potasio, litio, magnesio, calcio, bario, estroncio, hierro, rubidio y cesio). Además, estos depósitos contienen importantes reservas de minerales sólidos de interés (ulexita, tíncal, colemanita, mirabilita, thenardita, halita y otros).

Daniel Ernesto Galli es licenciado en Cs Químicas con orientación Industrial y doctor en Filosofía de Macquarie University (Sydney).

Un mismo cuerpo salino puede contener uno o más acuíferos (libres, semiconfinados y/o confinados), que pueden estar o no interconectados y pueden presentar diferente permeabilidad para que la salmuera intersticial circule a través de ellos con mayor o menor facilidad. La concentración de iones en la salmuera contenida en los acuíferos, es el resultado del balance entre la recarga que recibió y recibe, y lo que pierde por evapotranspiración y/o descargas que se producen con otros tipos de acuíferos superiores o inferiores y/o drenaje a otras subcuencas hidrogeológicas.

Esto explica el diferente quimismo que tienen estos cuerpos salinos que, claramente, son sistemas hidrogeológicos complejos, dinámicos y frágiles.

Por esta razón, es muy importante que los procesos de extracción y procesamiento de minerales contenidos en los salares y salinas de la Puna, minimicen el impacto de las perturbaciones que necesariamente ocurrirán como resultado de: I) la extracción de minerales sólidos; II) la extracción de salmuera por bombeo; III) el uso de reactivos y IV) el manipuleo y disposición final de efluentes. La experiencia enseña que los procesos que cumplen con estos requerimientos, son los que apuntan a lograr máxima recuperación del recurso con mínimo impacto ambiental. Los recursos mineros contenidos en los cuerpos salinos son recursos naturales no renovables porque su disponibilidad natural (concepto medible y cuantificable) disminuye a medida que evoluciona su extracción. Entonces, además de que el proceso de extracción y procesamiento que se aplique cumpla con lo indicado desde el punto de vista técnico, se deben cumplir otras condiciones necesarias para asegurar la sostenibilidad de la operación en el tiempo. Estas otras condiciones son: privilegiar el empleo de Recursos Humanos de las poblaciones cercanas al lugar de localización del yacimiento y hacer las previsiones necesarias para que las generaciones futuras de estas poblaciones, cuenten con los medios económicos para resolver los problemas que pueda ocasionar la explotación de recursos naturales no renovables. Esto es posible si un alto porcentaje de la totalidad de los impuestos que derivan de la actividad minera en los salares, se destina a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Puna. Decir la totalidad de los impuestos significa que no se trata solamente de la regalía minera, sino de un porcentaje que puede llegar a ser mayor al 60% de las utilidades generadas por la actividad. De esta forma es posible asegurar la sostenibilidad en el tiempo de esta minería que tiene un enorme potencial para incrementar en el corto plazo el PBG (Producto Bruto Geográfico) de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca.