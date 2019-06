Una entidad analiza iniciar acciones judiciales

Por Luis Caraballo

A raíz del masivo corte de luz ocurrido el pasado domingo, dejando a la población de Jujuy sin el suministro por casi 10 horas y a otras zonas del país por más tiempo, asociaciones civiles esperan por la investigación del Gobierno nacional para saber si iniciará de oficio sanciones correspondientes a los responsables; caso contrario las entidades harán presentaciones administrativas y judiciales para compensar la pérdida del servicio.

Desde la Secretaria de Energía de la Nación indicaron que habrá un período de 15 días para que las empresas hagan la presentación de los informes del por qué se produjo el corte de electricidad. Pasado ese periodo y de no tener respuestas, las entidades independientes recurrirán a la Justicia pidiendo sanciones e indemnizaciones que corresponden a los usuarios.

Es que ante los cortes masivos que ocurren por la falta de inversión y de mantenimiento por parte de las empresas concesionarias, lo que se hace es recurrir al contrato de concesión que tiene la empresa generadora o distribuidora con el gobierno. Será el Ente Nacional de Regulación de Energía (Enre) el que deberá proceder a la investigación correspondiente para determinar las causas del apagón histórico que ocurrió en Argentina y Uruguay y partes de Chile, Brasil y Paraguay. Las mismas pueden ser montos económicos o la perdida de la concesión.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Claudia González, titular de Proconsumer, expresó que "el secretario de Energía (Gustavo Lopetegui) lo que dijo es que tienen 15 días para recibir todos los informes y saber dónde se produjo la falla y por qué. Lo más grave de esto es que todavía no sabemos a qué se debe la falla y si no sabemos a qué se debe, no se la va a poder evitar y entonces esto podría volver a pasar".

"Esto es histórico, no se puede quedar todo un país sin luz y que 24 horas después no se sepa cuál fue la causa. Afortunadamente no tenemos que lamentar la pérdida de vidas a raíz de esto, la mayoría de los casos fue un mal caso para todos, una preocupación y ahora habrá que esperar cuáles son las explicaciones y entiendo que el ente de contralor va a actuar en consecuencia. Si no fuera así, claramente las asociaciones defensoras de los usuarios podemos hacer presentaciones administrativas o judiciales buscando que se indemnice o se compense a los usuarios", añadió González.

Manifestó que los 15 días que estableció el gobierno para tener los informes son también para darles el derecho de defensa a los involucrados; si los hay, que expliquen qué es lo que pasó y si se detecta una falta de control, negligencia o desidia obviamente se tiene que imponer una sanción económica que puede estar valuada en millones de pesos.

Lo único que se conoce es que el sistema de interconexión nacional colapsó, la central hidroeléctrica Yacyretá ubicada en Corrientes se desprende de lo sucedido, y que el informe que espera el Gobierno puede indicar dos cosas: que entienda que el corte fue un caso fortuito, algo imprevisto, o que no se podía prever, en ese caso va a dejar sin sanciones y sin responsabilizar a nadie. Y por otro, puede decir que falló y así determinar las responsabilidades, apuntó.

"Es tremendo lo que ha pasado, no sólo para los usuarios que pagan unas tarifas dolarizadas, que no han visto las inversiones necesarias y que por lo tanto se han visto sometidos a una situación como la de ayer (por el domingo) estando horas sin el servicio eléctrico. Se agrava en el caso de los enfermos, los electrodependientes. Acá en Jujuy estuvo reunido el Comité de Emergencia hasta las cinco de la tarde, viendo cómo se resolvían esas cuestiones puntuales", añadió González.

Tarifas eléctricas

El importe total que se ve reflejado en las boletas del servicio eléctrico sigue generando preocupación a muchos usuarios, debido al alto costo que deben pagar. A eso se le añade la doble boleta que se envía mensualmente, que se hace difícil afrontar en muchos casos. La lectura del consumo mensual y por año es importante para conocer el valor que se debe abonar. "Ahora pasamos a un tarifazo tremendo, tarifas aumentadas en un 3.000% y las distribuidoras no hicieron las inversiones que tenían que hacer. Todo el tiempo tenemos consultas, todo el tiempo la gente manda hasta por WhatsApp las boletas de la luz para ver, aprender a leerlas y para prever a qué responde. Y tengo casos en el que el consumo ha disminuido. El consumo de luz es estacional, y la mejor manera de comparar cuánto estoy consumiendo es comparar con el mismo mes del año anterior", explicó González de Proconsumer.

"Tengo casos donde el consumo ha disminuido, el gráfico de barras demuestra el consumo con el año anterior es menor, y sin embargo las tarifas están mucho más altas, porque lo que tenemos son tarifas dolarizadas y sueldos en pesos, no están existiendo las inversiones, lo que sabemos es la cantidad de millones de pesos que han tenido de ganancias las empresas porque esa es la realidad. De cualquier manera eso responde a una política nacional".

“Cero” posibilidades que se repita

GUSTAVO LOPETEGUI.

El secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, aseguró ayer que hay “cero” posibilidades de que en poco tiempo vuelva a ocurrir un apagón masivo como el que afectó el domingo a la mayoría de las provincias de la Argentina y zonas de países limítrofes.

El funcionario ratificó que dentro de aproximadamente 15 días se van a conocer las causas que provocaron el corte eléctrico, al tiempo que resaltó que ese tipo de incidente “no se puede repetir”.

“Esto es algo extraordinario. Es algo muy grave que no debería haber pasado, que no debe pasar”, manifestó Lopetegui en diálogo con radio La Red.

Al igual que lo hizo durante una conferencia de prensa que brindó el mismo domingo, el secretario de Energía remarcó que todavía no va “a decir ninguna hipótesis” sobre lo sucedido porque el Gobierno aún carece de la información necesaria para poder hacerlo.

De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, el problema surgió luego de que sufriera una sobrecarga una de las líneas de transmisión que conecta las centrales hidroeléctricas Yacyretá y Salto Grande con la red nacional.

“Entre el momento que se produce la falla simple y el sistema, es imposible haber tenido una alerta porque no hay intervención humana, lo hacen las computadoras. Esto es algo muy grave que no debería haber pasado, no debe pasar”, detalló el funcionario. .

En este sentido, Lopetegui remarcó que la red “tiene exceso de capacidad de generación”, pero que “nunca había ocurrido esto en la historia” del país.

“Lo que pasó fue un hecho inesperado pero previsto, para el que los operadores del sistema estaban preparados”, cerró el jefe de la cartera energética.

Límite en el Litoral

El Gobierno anunció ayer que limitará en forma “preventiva” la potencia energética de la línea Litoral para “evitar” una nueva falla en el sistema eléctrico como la ocurrida el domingo, y aseguró que toda la red está “funcionando normalmente”, pese a que miles de usuarios continuaban sin luz. Juan Garade, secretario de Recursos Renovables, dijo que si bien el corte fue “inédito” por su magnitud, afirmó que el proceso de normalización del servicio fue “exitoso”, al señalar que en tres horas se regularizó la línea del Litoral y gradualmente, en diez horas, el resto del país.