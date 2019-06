Es argentino pero vive en Ontario, Canadá, desde el año 2013, y vino a Jujuy para iniciar un ciclo de conferencias y charlas que dictará en 31 ciudades distintas de todo el país durante lo que resta del mes de junio y en julio.

-¿Qué es el feminismo radical?

Al feminismo en realidad no le interesa la mujer, no busca de fondo la supuesta igualdad, el acceso de derechos, la educación y que trabajen las mujeres, busca otra cosa. El feminismo es peligroso porque busca la destrucción de la mujer y porque las mismas proponentes del feminismo dicen que quieren una sociedad lesbiana donde no exista ni el hombre ni la mujer. La mujer alcanzó libertades, derechos y acceso a cosas que en el pasado no lo tenía pero ahora sí lo tienen, si alguna mujer tiene problemas para avanzar en la vida obviamente que se tiene que esforzar y la tenemos que apoyar, no ponerle obstáculos, pero el feminismo no defiende a esa mujer. Ataca a la mujer que va a la universidad, que consigue un trabajo y la acusan de burguesas. Buscan la destrucción de la mujer, del hombre y de la familia, por eso el feminismo radical es muy peligroso y debe ser combatido con las ideas, con el pensamiento y la discusión.

¿De qué se trató la conferencia que dictó ayer?

Llegué al país para hablar sobre ideología de género y explicar cómo esta corriente se está imponiendo, mediante la educación y por la ley, en la sociedad, y también sobre los peligros que puede provocar eso. La ideología de género es una teoría que surge dentro de un ala del feminismo que se llama el feminismo radical que es marxista, una adaptación de Marx a teorías de Freud. Según la ideología de género nosotros no somos seres humanos, no somos personas, sino que nos vamos auto construyendo en alguna identidad de género personal. Hay 112 géneros hasta el momento, cada uno de nosotros por nuestra actividad, especialmente por la corporeidad y la actividad sexual, debemos descubrir nuestra propia identidad y nuestra propia orientación sexual. De entrada se niega todo fundamento biológico en la persona, se niega que seamos hombres, o que seamos mujeres y hay que identificarse con algún género. Se deja de lado lo que es la verdadera sexualidad fundada en la biología.

¿De qué forma impacta esto en la sociedad?

Por ejemplo en los niños tienen efectos muy nocivos. Cuando van a la escuela y por medio de la educación sexual se les dice que no son hombres ni mujeres, eso causa, en muchos casos, trastornos de la identidad de género del niño. Porque el niño entre los 2 y los 7 años va formando su propia identidad personal pero si los confunden o le hacen algo que le afecte profundamente en su psicología eso puede causar un trastorno que le afecte a su desarrollo cerebral. Si a un niño lo martillo día y noche de que no es mujer o de que no es varón lo vas a terminar confundiendo porque se moldean a cualquier influencia externa. Por eso es muy peligrosa la ideología de género en la educación de los niños. En Canadá tuvimos muchos casos de niños que terminaron con problemas psicológicos debido al bombardeo ideológico que reciben en la escuela. De hecho ayer trascendió un caso a la Corte de Derechos Humanos debido al lavado de cerebro que reciben y un grupo de padres demostraron que sus hijos están padeciendo serios trastornos psicológicos debido a la educación que reciben.

¿En qué momento se debe hablar con los niños sobre sexualidad?

Es interesante saber que la sexualidad verdadera tiene un fundamento biológico. El ser humano a lo largo de la etapa de la vida experimenta cambios biológicos que son muy marcados y característicos de cada edad. Y una vez que se introduce ese cambio biológico se debe hablar de la sexualidad. El cambio que hace surgir la sexualidad humana surge cuando se activan dos hormonas. Cuando la persona es concebida, entre las semana 7 y la 14 se activa la testosterona en el hombre y el estrógeno en la mujer, y esas hormonas nos configuran en nuestra sexualidad y en el desarrollo del aparato reproductivo, en el vientre de la madre. Esas hormonas se apagan y vuelven a despertarse a los 9, 10, 11 años de edad cuando surge la pubertad. Y esta surge cuando comienzan a crecer los vellos en la persona, y ahí es tiempo para hablarle de menstruación a las chicas y al varón de la sexualidad humana y educarlos al respecto.

¿Qué aspectos destaca del libro que viene a presentar?

Este libro explica el origen de la ideología de género, desde cuando surge en un contexto marxista luego como la filosofía del feminismo radical a partir de los años ’50 elabora la teoría del género para separar la biología, rechazar el hecho de que seamos hombres y mujeres. También sobre los estudios científicos sobre la sexualidad humana demostrando que todos los presupuestos y afirmaciones de la teoría de genero son falsas. Todas las ciencias que tiene la educación sexual son falsas. Yo no estoy en contra de una educación sexual verdadera y científica pero nos están metiendo un verso. En el último capítulo hablo sobre educación sexual integral y cómo en Argentina los presupuestos son totalmente ideológicos y no tienen ningún fundamento en lo que las ciencias nos enseñan.

¿Cuál es su opinión respecto de la legalización del aborto en Argentina?

La genética y la embriología nos enseñan que cuando se une el espermatozoide que viene del hombre con el óvulo que viene de la mujer empieza una nueva vida. Cuando se unen estos dos elementos, esa nueva realidad, adquiere un nuevo código genético totalmente distinto al del padre y al de la madre. En la genética el criterio para distinguirnos es el ADN. Cuando se comete un crimen siempre se resuelve por el ADN, entonces la policía misma puede determinar que ese material genético pertenece a tal persona. Si se examina el material genético en el embrión se dirá que es distinto, que es otra persona y que no es la mamá. Si realmente eliminamos el hecho de que el código genético del niño que no es otra persona o que es parte de la mujer entonces tenemos que eliminar lo que es la policía, todos los estudios científicos que se hacen para encontrar a un criminal, etc. lo cual es ilógico. La genética es el código de barras que tenemos cada uno de los seres humanos y nadie lo puede alterar, ese es un indicio de que el feto humano es distinto al cuerpo de la madre. Si quieren estar a favor del aborto que estén, pero deben reconocer que se está terminando la vida de un ser humano, algo que las abortistas no hacen. Hay mucha deshonestidad en Argentina, en cambio en Canadá hay personas que sí reconocen que eliminan a un ser un humano y que sufre el bebé abortado. Acá se niega todas esas verdades que están probadas por la ciencia.

¿Y sobre las tasas de mortalidad materna?

La tasa de mortalidad materna en Argentina es una de las más bajas del mundo, el año pasado murieron solamente 35 mujeres dando luz. Ese dato repartido en todas las provincias no es nada, obviamente tenemos que luchar porque ninguna mujer muera en el parto pero ese no es ningún problema de salud pública. Muere más gente de gripe, y un problema mucho peor en la salud de la mujer es el cáncer de mama ya que en el país mueren más de 500 por esta razón y nadie hace nada al respecto.

Acá no tenemos centros de mamografías para darle a la mujer humilde o un colectivo que se meta en una villa que haga mamografías y se eviten muertes. Eso deberían pedir los que quieran ayudar a la mujer. Pero todos se dejan llevar por presupuestos ideológicos.

¿Cuál es el mensaje que le das a la sociedad jujeña sobre estos debates?

Que hay que formarse porque por medio de mentiras nos quieren imponer ideologías, perspectivas o puntos de vista, y tenemos que formarnos para tener las cosas en claro, porque no es lo mismo debatir sin tener una idea de lo que estamos hablando que tener formación y entablar otra conversación más fluctuosa para aprender y conocer, a través de argumentos científicos muy fuertes.

Los invito a todos a que no tengan miedos y se formen porque la verdad nos hace libres y nos permite crecer.