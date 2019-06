En el salón municipal de Libertador, el intendente Oscar Jayat realizó la entrega de guardapolvos a docentes de distintos establecimientos educativos para alumnos que realizarán la promesa de Lealtad a la Bandera Nacional.

Con motivo de llevarse a cabo mañana, Día de la Bandera Nacional, la tradicional Promesa de Lealtad por parte de alumnos de los 4º grados es que el jefe comunal de Libertador Jayat acompañado por la secretaria de Desarrollo Humano Sandra Ríos realizó la entrega de guardapolvos escolares a directivos y docentes para ser entregados a los alumnos de escasos recursos.

Ríos manifestó que notificaron a directivos y a través de ellos a docentes de 4º grado del nivel primario sobre la entrega de guardapolvos para niños de escasos recursos.

"Pretendemos, con esta entrega, llegar a los chicos de más escasos recursos pensando en que no se perdieran la oportunidad de asistir al acto de Promesa de Lealtad a la Bandera, un hecho tan significativo para los alumnos y su familia", afirmó.

Agradeció a la ministra de Educación, Isolda Calsina, por la entrega de los guardapolvos y poder darle ese fin solidario.

Por su parte, Jayat mencionó que "pretendemos, con este pequeño aporte brindar la posibilidad a los chicos, de escasos recursos, de no perderse este simbólico acto de promesa de lealtad a la bandera. Seguramente las docentes habrán detectado a los niños que lo necesitan y ojalá podamos verlos durante el desarrollo del acto central".

Los servicios por el feriado

La Dirección de Higiene Urbana capitalina confirmó que mañana, Día de la Bandera Nacional, el servicio de recolección de residuos domiciliario se realizará en forma normal, como así también el retiro de residuos especiales (microbasurales) y no así la limpieza y barrido de cordón cuneta.

Idéntica disposición adoptó la empresa Limsa SA, con el servicio de servicio de recolección de basura en las zonas concesionadas, recolección comercial, patógena, barrido en el microcentro y exterminal y no se verificará el barrido mecánico.

En tanto que la administración de Mercados y Feria anunció que los mercados municipales: “6 de Agosto” (Central), “Hipólito Yrigoyen” (ex Abasto), 12 de Octubre, Santa Rosa y de Concentración de Abasto, abrirán sus puertas medio día, de 7 a 13.

La Dirección de Transporte y Fiscalización adelantó que el servicio de colectivos será reducido.

Y la administración de Cementerios comunicó que las necrópolis dependientes del municipio: El Salvador y Nuestra Señora del Rosario, abrirán de 7 a 19.

El desfile, la promesa y la jura en la Ciudad Cultural

El Gobierno de Jujuy invita a la comunidad a participar, el 20 de junio, de los actos por el Día de la Bandera, fecha en que se conmemora el 199º aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano. El programa oficial comenzará a las 9 en la plaza General Manuel Belgrano donde iniciarán las actividades con la recepción de autoridades, la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional y la Bandera de la Libertad Civil y la colocación de ofrendas florales a cargo de autoridades del Ejecutivo provincial, de las fuerzas armadas, representantes de la comunidad y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Posteriormente, se realizará la invocación religiosa y escucharán los discursos alusivos a la fecha, para después proceder al retiro de las banderas y el traslado de autoridades a la Ciudad Cultural del barrio Alto Padilla donde continuarán las celebraciones a partir de las 10.

A las 10 será la concentración de las delegaciones, a las 10.15 se realizará la promesa de lealtad a la Bandera Nacional por los alumnos de cuarto grado de las escuelas primarias. A las 10.45 jura de la Bandera por parte de los soldados voluntarios de la guarnición Ejército Jujuy.

A las 11 iniciará el desfile cívico, militar y gaucho.

A las 18 se realizará la ceremonia de arriado del Pabellón Nacional y Provincial.

En el interior

Perico rendirá honores al General Manuel Belgrano y la Bandera Nacional hoy, a las 10, en la plaza San Martín con la presencia de abanderados y escoltas.