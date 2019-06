Una adolescente fue a comprarse ropa y le sacaron fotos adentro del probador

“Perdoname Negri, no sé qué me pasó. Te regalo la prenda. No digas nada. Voy a perder a mi familia”. Según la denunciante, eso fue lo que le respondió quien la atendía en un local de ropa femenina del centro de Bahía Blanca el fin de semana, cuando le reclamó su teléfono. Segundos antes, lo había descubierto tomándole fotos con el aparato por debajo del probador.

La chica lo relató el lunes por la tarde en su Facebook, junto a dos fotos del comercio, ubicado a poco más de 30 metros de la céntrica plaza Rivadavia. Allí había ingresado el sábado interesada en una remera que había visto en la vidriera. Se la pidió al hombre que atendía e ingresó al recinto reservado para clientas.

“Cuando estoy cambiándome, noté que por debajo del probador, este señor estaba sacándome fotos con la cámara frontal de su celular”, cuenta la chica en el posteo. Allí dice que se cambió rápido, salió del probador y encaró al vendedor para que le entregara el teléfono.

“Se resistió a darme el celular y como no había nadie más en el negocio, por mi seguridad, salí y sostuve la puerta para que él no salga mientras llamé a la policía”, relató. La joven aseguró que luego hizo la denuncia ante la comisaría de la Mujer, que el martes giró las actuaciones a la Unidad Funcional de Instrucción Judicial 14 de Bahía Blanca.

“Por supuesto que él borró las fotos y yo tengo mucha impotencia y tristeza de no haberme avivado y tener pruebas pero en esa situación estaba muy nerviosa y no sabía que me podía pasar”, explicó la mujer en su muro de la red social. Dice que lo hizo público para evitar que le pase a otras. “Tengan cuidado, chicas!!!”, escribió.

“Si a alguna le pasó y no dijo nada, DENUNCIEN”, pide la joven. “Él va a seguir teniendo su local y ahora nada va a pasar por no haber pruebas, pero que eso no las detenga a denunciar. Que te saquen fotos íntimas sin tu consentimiento es acoso. Por favor, CUÍDENSE DE ESE LUGAR”, pide la chica desde su publicación.