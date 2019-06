El impacto de Chernobyl, la serie que es tendencia en Argentina

El 6 de mayo de este año se lanzó en Estados Unidos, a través de HBO, la miniserie Chernobyl creada por Craig Mazin, dirigida por Johan Renck y con coproducción de Sky (Reino Unido). Bastaron 5 capítulos para contar una de las peores catástrofes del mundo: el derrame nuclear en la planta de Chernobyl, ubicada en la ciudad de Pripyat, en Ucrania.

La serie no solo batió todos los récords en materia de visualizaciones y cantidad de turistas que empezaron a visitar el lugar, sino que el interés de la serie también se trasladó al Buscador de Google y Youtube. Como ocurrió este año con Game of Thrones, una vez más se da el fenómeno mediante el cual un contenido originado en TV tiene su expansión en las plataformas digitales.

En este sentido, el fanatismo y curiosidad que generó la serie en los argentinos se refleja en algunas tendencias de búsqueda relacionadas a lugares, hechos o personajes icónicos de la historia en los últimos 12 meses.

Desde su lanzamiento en mayo, el nombre de la serie “Chernobyl” se transformó en tendencia. Las regiones donde hubo más interés fue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Córdoba y Tierra del Fuego. Y entre las consultas relacionadas se destacó: “chernobyl online”, “ver chernobyl serie” y “serie de chernobyl”

Lo mismo sucedió con el término “Accidente de Chernóbil”. Se observa gran inclinación por cómo ver la serie anexándose a consultas como distintas plataformas de series online, subtítulos y capítulos, entre otros.

El personaje de Valery Legasov, también se distinguió en la serie. Fue el químico físico que encabezaba la comisión que investigó el desastre en Ucrania, y quien enseguida detectó la gravedad del hecho. En Argentina despertó gran interés en San Luis, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén y San Juan. Además, se lo relaciona a temáticas como: accidente de Chernóbil, serie de televisión y energía nuclear.

Boris Shcherbina, el político soviético y vicepresidente del Consejo de Ministros, es otro de los personajes clave. Supervisó la crisis en Chernobyl y en los últimos días, presentó un pico de interés en el buscador. ¿Los temas relacionados a esta figura? Precisamente el accidente nuclear de Chernóbil y su muerte. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la principal región que se interiorizó en él, seguido de Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires.

La atracción por la serie de los argentinos, desencadenó también en conocer más sobre la tragedia nuclear. A continuación, algunos de los puntos cuyo interés de búsqueda se elevó en los últimos 12 meses:

La ciudad de Chernóbil impactó en la audiencia local, entre las tendencias de búsqueda se distinguieron los temas vinculados a radiación, bomba atómica e Hiroshima: conceptos a los cuales se hace referencia a lo largo de la serie.

Del mismo modo, esto se observó en la ciudad de Prípiat, parte de la zona de exclusión, como consecuencia a la radiación de la explosión. Fue conectado a cuestiones como central nuclear, Kiev (otra ciudad ucraniana, cercana a esta región) y reactor nuclear.

En la serie se hace gran hincapié en cómo puede explotar un reactor nuclear. Y esto también se ve manifestado entre los argentinos. El término “reactor nuclear” tuvo un gran incremento en los últimos dos meses y se lo vinculó principalmente a “cómo funciona un reactor nuclear”. Como también a las temáticas: química, núcleo celular y Comisión Nacional de Energía Atómica, entre otros.

A su vez, esta tendencia se observa con el Sarcófago de Chernóbil, la estructura de acero construida para cubrir la Central Nuclear Nº 4 tras la catástrofe. Si bien tuvo algunos picos a largo del último año, a mediados de mayo tuvo un pico alto de interés. ¿A qué temas se los relaciona? Energía nuclear y nuevo sarcófago de Chernóbil principalmente.



También el furor por la serie se trasladó a YouTube, plataforma que es visitada por el 78% de los argentinos cada día en búsqueda no solo de entretenimiento sino muchas veces información, tutoriales o recomendaciones. Hay videos en el canal que tiene The New York Times con documentales de biólogos que muestran los efectos de la radiación en la flora y fauna de la zona. Estos materiales hoy están volviendo a ganar visualizaciones debido al estreno de la serie y la curiosidad de los usuarios respecto a los efectos del accidente.



Para conocer más sobre Chernobyl y los alrededores, Google Arts & Culture contiene mucha información sobre el tema: fotos satelitales que tomó a NASA a la planta nuclear e información sobre el accidente; además en Street View se puede hacer un recorrido a través la ciudad y en la zona donde hoy se levanta un homenaje a los bomberos. También se pueden ver fotos que develan cómo es hoy el lugar donde ocurrió una de las catástrofes más grandes de la historia, que aún continúa causando escalofríos y sensibilizando a la humanidad.