Diputados salteños quieren eliminar los símbolos religiosos en edificios del Estado

Recientemente se hizo efectiva la presentación del Proyecto de Ley que busca garantizar el principio de laicidad del Estado, el efectivo cumplimiento de libertad de culto y de conciencia consagrados en la Constitución Nacional y Provincial. Es decir que se buscará la erradicación de los símbolos religiosos (cruces, cuadros, etc.) en edificios públicos de Salta.

La iniciativa surge por parte de la reconocida organización con sede en Salta ILEC Argentina (Instituto Laico de Estudios Contemporáneos). En la Cámara baja, fue presentada por el diputado provincial Humberto Vázquez (UCR) y sus pares del bloque.

"Nuestro Estado es laico, y como tal no puede ni debe hacer discriminaciones por cuestiones de religión o credo a ninguna persona. Eso es libertad de culto. Sin embargo, la presencia de símbolos religiosos en absolutamente todas las dependencias del Estado, nos demuestran la existencia de un Estado Confesional en la práctica -lo que evidencia un comportamiento anticonstitucional-, un Estado que no sólo sostiene económicamente a una religión en particular, sino que está atravesado en todas sus acciones y decisiones por esa parcialidad.

Y esa parcialidad no sólo afecta su funcionamiento desde el principio de laicidad, sino que también funciona como una incitación permanente a que las y los ciudadanos se adscriban a la religión representada por la simbología presente en todas las oficinas del Estado. Es por ello, que se debe garantizar la laicidad del estado para garantizar así la igualdad real de todos los ciudadanos", explicaron desde el bloque de la UCR.

Entre las excepciones a la Ley se contemplan "Los cementerios, establecimientos penitenciarios y hospitales públicos, pueden tener un espacio ecuménico único que permita en forma igualitaria la práctica de los diferentes credos, creencias o religiones, debiéndose adecuar los espacios ya existentes a tal fin..."

A la presentación de este proyecto de Ley se sumará una campaña de recolección de firmas para acentuar el apoyo de una importante porción de la sociedad salteña que apoya la lucha por "Separar la Iglesia del Estado".