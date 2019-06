Eduardo Fellner desmintió una posible candidatura a diputado nacional

Luego de los rumores de estos últimos días, el ex gobernador confirmó que no irá como candidato por la formula Lavagna – Urtubey.

Faltan tres días para que se conozcan los nombres de los diferentes candidatos a diputados nacionales por los diferentes frentes en Jujuy, pero muchos ya empezaron a bajarse o desmentir posibles candidaturas, como la del ex gobernador Fellner.

Eduardo Fellner, en declaraciones a Radio Universidad, confirmó que los rumores sobre una posible candidatura a legislador nacional por la formula Lavagna – Urtubey es inexistente. “No tengo nada que ver con la fórmula que armó Consenso Nacional 2030, reconozco que Urtubey es un amigo personal, un hombre que me ha ayudado mucho en los momentos más difíciles que tuve que pasar en mi vida y en la política, pero no iría con esa fórmula”.

Por otro lado, el ex gobernador no ahorró críticas para el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, por sus actuaciones en política y haber compartido formula con Gerardo Morales. “No comparto y no podría tener una relación afectuosa, ni política, ni cercana con Roberto Lavagna que ha sido candidato a presidente por el radicalismo y lo acompañaba en la fórmula Gerardo Morales y después estuvo con el Frente Primero Jujuy”.

Por último, Fellner confirmó que va a apoyar la candidatura de Fernández – Fernández, además de pertenecer al Partido Justicialista y que no descartaría ser candidato en caso de que haya unidad. “En caso de que haya lista de unidad pudiera, pero es muy difícil, ya que hay muchos candidatos anotados y todos juegan dentro del espacio justicialista”.

Con estas declaraciones se pone punto final a las especulaciones sobre la vuelta política del ex gobernador de la provincia para el espacio Consenso Federal.