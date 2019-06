Remontó una desventaja de tres goles para igualar 3-3 contra Escocia. Ahora puede pasar a octavos por primera vez en la historia, pero depende de otros resultados.

Están ante una posibilidad histórica y son conscientes de ello. En el Mundial de Francia, Argentina ya consiguió el primer punto en una Copa del Mundo de la FIFA (el 0-0 del debut contra Japón) y depende de sí misma para avanzar por primera vez a los octavos de final. Para eso deberá ganarle a Escocia el último partido del grupo D.

En el mismo estadio en el que arrancó la aventura, el Parque de los Príncipes de París, las dirigidas por Carlos Borrello, que metió a Santana y Larroquette en el medio y retrasó a Ruth Bravo al lateral derecho, salieron a buscar su primer gol en el torneo pero en la siguiente jugada se encontró abajo en el marcador.

A la Selección le costó un poco acomodarse en el partido y al minuto Escocia probó al arco. Erin Cuthbert, la delantera del Chelsea y una de las máximas promesas del fútbol femenino a sus 20 años, se encontró en la medialuna y sacó un remate que se fue lejos pero sirvió de aviso.

Para la primera chance de Argentina hubo que esperar hasta los 16 minutos. Banini abrió con Bonsegundo, quien metió el centro pasado al segundo palo. Allí Larroquette probó de cabeza pero el travesaño le negó el gol. En el rebote, la arquera Lee Alexander le tapó una media vuelta a Jaimes.

Parecía que el seleccionado había encontrado con Bonsegundo y Larroquette bien abiertas el camino a su primer gol en el torneo. Pero en la siguiente jugada, Escocia no perdonó. Si bien Correa se quedó con un remate de Cuthbert estirándose hacia su palo derecho, la jugadora del Chelsea tomó el rebote y habilitó a Kim Little, delantero del Arsenal, para que desde el piso pusiera el 1-0.

Con más fuerza y amor propio que juego, Argentina volvió a intentarlo. A los 24 minutos, Bonsegundo no dio por perdida una pelota, sino que la luchó y ganó, dejándosela servida a Banini. La capitana encaró de izquierda a derecha y ante la imposibilidad del centro vio a Lorena Benítez detrás, quien sacó un remate alto desde afuera del área.

No abundaron los ataques. Los intentos de pelotazos a Jaimes -como el de Barroso a los 36 minutos- no sirvieron ante una línea defensiva de Escocia bien plantada y una Jaimes muy solitaria arriba. En cambio, Cuthbert se mantuvo siempre como una amenaza en el área de Correa, pese a que no pudo aprovechar sus chances.

Pese a irse al descanso en desventaja, las chances de clasificarse seguían al alcance. Por eso quizás dolió tanto el gol que llegó a los cuatro minutos del complemento. Jenny Beattie sacó un violento cabezazo en el centro del área y dejó sin opciones a Correa.

Pero Argentina reapareció. Con amor propio y el ingreso clave de Dalila Ippolito, recuperó la ilusión. A los 29 minutos, la enganche de River pidió la pelota, encaró y habilitó a Menéndez, quien sacó un remate cruzado para el descuento. Luego, a 12 del final, Bonsegundo pisó la pelota y sacó el derechazo por arriba de la arquera para el 3-2.

