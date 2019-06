El gobierno entregó nueve lotes en Perico

PERICO (Corresponsal). La Secretaria de Ordenamiento Territorial y Vivienda del Ministerio de Infraestructura de la provincia, entregó nueve constancias de ocupación precarias, a familias de esta ciudad, en el sector barrial denominado “El Paredón”, pero más conocido como “Almita Lázaro”, ubicado al costado de ruta provincial N° 47, frente a la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy.

Las familias beneficiarias, recibieron el documento de constancia, firmado por el Secretario de Ordenamiento Carlos Javier García, el mismo les permitirá construir y habitar los lotes asignados, que ya están divididos y asignados con numeración y manzana. El predio mencionado es propiedad del gobierno de la provincia, donde ya habitan alrededor de quince familias, todas desde agosto del año 2011, es un asentamiento producto de la brutal crisis habitacional de aquella época, donde gobernaba Walter Barrionuevo.

Hubo inconvenientes entre los ocupantes del primer asentamiento y las familias que ahora tienen la dicha de obtener su terreno donde vivir, la diferencia se centró en la resistencia de los vecinos que ya habitaban el lugar, serian quince familias, objetando de “injusta” la entrega de esas propiedades, teniendo en cuenta que hay un reordenamiento del asentamiento, lo que hoy es una calle, pasaran a ser lotes y se realizaran nuevas calles de comunicación, las discusiones fueron tensas y hasta tuvo que intervenir la policía.

Los terrenos tienen una medida mínima de 8 por 20 metros de extensión, cada uno, mientras que las medidas son diferentes de los actuales lotes, que fueron usurpados en el año 2011, por que en aquel entonces no se habían otorgado de la misma manera.

Las familias beneficiarias son todas de esta ciudad, algunos de sectores rurales, gente que se comprobó en el registro de postulantes de la Dirección de Hábitat e Inclusión del Gobierno de Jujuy, que no tienen propiedades, por ende cumplen con los requisitos que exige el régimen de Tierras Fiscales. La tenencia tiene un plazo hasta el 18 de septiembre del 2019, en ese lapso las familias deberán edificar y cumplir con los procedimientos debidamente solicitados para continuar en el lugar.

Lorena Gallardo es esposa de un beneficiario, ella manifestó “esta mañana vinieron a ubicarnos aquí, la gente que ya vive en el barrio está enojada, ya nos dieron papeles de adjudicación, pero la gente está molesta, no quieren que vengamos a vivir, yo de acá ya no me muevo, nosotros vivíamos alquilando y necesitamos el terreno, agradecemos al Gobierno de Jujuy por esta ayuda que nos dieron, ya se acaban las injusticias y ahora se dan los terrenos a gente que necesita, como nosotros”.

Nilda Balcazar, vecina del sector, se mostró molesta y dijo que “estoy disconforme, hace años que vivimos aquí, porque otra gente que no sufrió, lluvia, frio, barrio, calor, nada de nada, vienen y les entregan los papelitos, les entregaron con papeles y todos, y nosotros para cuando, nosotros vivimos aquí, todos necesitamos, pero estamos mal, realmente precario, con poco lugar, vivimos muy incomodos, ahora vinieron y les dieron lugar a ellos, nosotros no tenemos ningún papel y estamos hace tiempo viviendo aquí, no nos vienen a solucionar nada, hay familias que viven amontonadas en un solo terreno, queremos solución”.