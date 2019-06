La canasta básica aumentó más de $ 1.000 en un mes. Y para no caer bajo la línea de indigencia se necesitó $ 12.336,46.

Una familia jujeña necesitó $28.330 para no ser pobre

La Canasta Básica Total (CBT) que determina el índice de pobreza fue de 3,9% en la provincia de Jujuy. Este porcentaje significó que una familia tipo, es decir, una pareja y dos hijos necesitó para no ser pobre $ 28.330,49, según el informe publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec). Cabe destacar que este porcentaje superó por 1 punto a la media nacional que fue de 2,9% cuando una familia argentina necesitó $ 30.337,48 para no ser pobre, una cifra que no se encuentra muy alejada a la provincial.

Así, comparando cifras con el informe anterior de la Dipec se pudo observar que las familias jujeñas necesitaron en mayo $ 1.052,18 más que en el mes de abril.

Y para no caer bajo la línea de pobreza un adulto necesitó $ 9.168,44.

Estas cifras reflejan claramente la situación económica por la que atravesamos a diario cuando vamos al supermercado y ni hablar de las carnicerías. Los constantes y agresivos aumentos en los precios, no sólo de los alimentos sino de los impuestos y servicios elevan la vara mes a mes.

Esta situación ha ido despertando en los consumidores jujeños un sentido de supervivencia a la hora de hacer las compras rastreando ofertas, días de descuentos especiales en supermercados, etc. Así, el comportamiento del consumidor se ha ido modificando ya que muchos optaron por dejar el supermercado y trasladarse a ferias o comercios mayoristas en busca de marcas alternativas y por consiguiente mejores precios para optimizar el rendimiento de sus ingresos.

Pero los porcentajes sobre la pobreza se vuelven más contundentes si comparamos el índice de mayo pasado con el de mayo de 2018. Esta medición indica que en un año la pobreza acumuló en la provincia 69,4%. Y si consideramos la CBT acumulada en lo que va del año se registró un 23,3%.

Los índices de indigencia

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que mide la indigencia fue en mayo de 3,1% por lo que para no caer bajo este índice, una familia tipo necesitó $ 12.336,46 mientras que en abril requirió de $ 11.963,46.

Tomando en cuenta los

requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para un varón adulto, entre 30 y 60 años, de actividad moderada, una persona sola necesitó el mes pasado $ 3.992,38 para no caer en la indigencia.

Haciendo un análisis más detallado del informe publicado por la Dipec la CBA acumuló, desde mayo de 2018 hasta mayo de 2019, una variación interanual de 71,7 %.

Mientras que en lo que va del año se registró un acumulado de 24,4%.

En lo que respecta a este índice a nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la indigencia de mayo fue del 2%, cifra que quedó por debajo de la inflación minorista del 3,1%.

